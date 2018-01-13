Как не передохнуть. Итоги недели в России

Дарья Алексеева, , 07:46 — REGNUM

Добро пожаловать в новый год

Статистика смертей за время новогодних каникул ужаснула Владимира Жириновского, который в связи с этим предложил сократить выходные:

«Сверх нормы, средней по году, умерли 20 тысяч человек (за каникулы — прим. ИА REGNUM ). Почему мы предлагаем убрать длинные каникулы? Жизнь людей сберечь. Миллионы людей не знают, чем заняться. Тогда алкоголь, 20 тысяч за 10 дней сверх нормы, в том году было 18 тысяч», — сказал глава ЛДПР.

Мысль Жириновского красноречиво конфликтует с предложением, сделанным непьющему Владимиру Путину на встрече с главными редакторами российских СМИ: ослабить ограничения на рекламу алкоголя, чтобы расширить горизонт для возможностей заработать. Конечно, идея лидера ЛДПР убрать выходные, чтобы некогда было пить — это интересное решение, забота о сохранении жизней — дело благое. Но если не заботиться о смысле происходящего, то всё это останется благопожеланиями. А смыслами первая рабочая неделя наступившего года поспешила огорошить.

Низкая инфляция в 2,5%, достигнутая в прошлом году, населению никоим образом не заметна.

«Настроение должно быть хорошим, но не должно нас расслаблять. Эти темпы роста нас не устраивают», — сказал президент на упомянутой встрече.

Темпы действительно не устраивают. Центробанк, известный своим позитивным мышлением, даже сделал бодрящий вывод, что население стал меньше беспокоить рост цен. Но по факту реальные располагаемые доходы граждан падают уже шестой год подряд.

«Например, во втором квартале 2017 года они упали почти на 3% в сравнении со вторым кварталом 2016 года. На этом фоне, даже если инфляция и понижается, она всё равно остаётся намного выше отрицательного темпа роста самих доходов, а значит, жизнь большинства наших граждан проще не станет», — говорит эксперт центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев.

Увлекаясь всевозможными показателями, коэффициентами, процентами и прочим, администраторы и человека рассматривают как функцию, этакую деталь хорошо отлаженного механизма: механизм отработал на ура — и всем деталям хорошо. Увы, за красивыми цифрами продолжают стоять живые люди. Которым нетрудно узнать при походе в магазин и подтвердить наблюдения данными из официальных источников, что уже за первые 10 дней наступившего года инфляция ускорилась. Только на капусту, лук, морковь и картофель рост цен составил 2,4—3,7% — и речь идёт всего о полутора неделях. Подорожал бензин на 0,1% и дизельное топливо на 0,3%. В целом за праздничные дни рост цен ускорился до 0,2% и продолжил расти, 12 января составив уже 0,3%. Впрочем, рост цен для января традиционен.

«В середине января цены могут начать постепенно ползти вверх — новогодних скидок и распродаж уже не будет. По итогам января можно будет увидеть рост инфляции на 0,6—0,7%, почти такой же, как и в январе 2017 года, или, возможно, чуть более высокий, так как потребительский спрос в этом году умеренно растёт. В последующие месяцы темпы инфляции могут немного замедлиться. По итогам I квартала 2018 года, вероятнее всего, инфляция достигнет уровня примерно в 1,1—1,2%», — считает заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

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А что же со сбережениями?

Пока жильцов московского дома по улице Маршала Жукова, 20 выгоняют в квартиры низкого качества, прикрываясь то строительством метро, то реновацией, а президент отменяет термин «жилье экономического класса» (это выражение, помнится, недавно было названо оскорбительным для покупателей), заменяя на жилье «стандартное» (экономным быть стыдно, стандартным — нет), граждане продолжают считать недвижимость лучшим способом вложения денег. По данным Национального агентства финансовых исследований, такого мнения придерживается почти половина граждан — 49%. И эта доля значительно упала с 2015 года, когда недвижимость считали наилучшим способом вложения 65%.

«Недвижимость стала менее выгодным вложением, но не менее надёжным. Так бывает довольно часто, что более надёжные вложения оказываются менее выгодными. Сегодня российский рынок недвижимости депрессивен, и цены на неё перестали расти и даже кое-где начали снижаться. Если рассматривать недвижимость именно с точки зрения вложения денег с последующим возвратом, то рентабельность некоторых вложений стала просто минусовой», — считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

Зато россияне стали больше — с 16% до 25% — доверять рублевым накоплениям, хранились бы они в банке или наличными. К тройке наиболее надежных инвестиций относятся также золото и драгоценности, а вот интерес к валюте не претерпел серьезных изменений, даже немного упав с 12% до 9%. Наименьшим доверием пользуются негосударственные пенсионные фонды.

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Пенсии: какую «кафку» нам делают былью

Некоторые пенсионеры не смогли получить страховую пенсию по старости. Пенсионный фонд отказал им в выплатах:

«Для назначения страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий. Это минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет, наличие минимальной суммы пенсионных баллов», — говорится в сообщении ПФР.

Доходит до комизма: в Красноярском крае мужчине для получения страховой пенсии по старости не хватило 0,006 балла, и он устроился на работу на 3 дня, чтобы их добрать. Ему удалось легко отделаться, на деле всё не так весело. Если баллов или стажа не хватит, то назначается социальная пенсия, причем на 5 лет позже страховой: её могут получать женщины с 60, а мужчины с 65 лет. Социальная пенсия получается чем-то вроде подачки, недостаточной даже для поддержания штанов: с учётом повышения, которое произойдёт 1 апреля, среднегодовой размер социальной пенсии вырастет аж до 9045 рублей. Как бы то ни было, повышение пенсионного возраста, о котором ещё в декабре говорилось, что это важное решение, что его нужно принимать всем народом, де-факто состоялось. Можно предположить, что это только начало, причем повышение планки происходит одновременно с удручающим запудриванием мозгов населению какими-то баллами. А самая гениальная коммерческая находка — это возможность недостающие баллы докупить.

«Если пенсионных баллов не хватает, чтобы спокойно выйти на заслуженный отдых, их можно докупить. Решить проблему недобора пенсионных баллов помогут добровольные взносы. Для этого достаточно вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию», — пишут на официальном сайте одного из отделений Пенсионного фонда, уточняя, что эта норма действует с 2001 года.

Причем дело это а) доступно не всем и б) довольно затратно.

Так что должен делать гражданин — честно работать или высчитывать свои баллы? А если дело в баллах, то причём тут выход из теневого рынка оплаты труда, о необходимости которого так много говорят власти? Безусловно, официальное оформление — это путь к подтверждению длительного трудового стажа, но хорошо известно, что официального оформления избегает зачастую сам работодатель, не желающий нести ответственность за своего сотрудника — оплачивать больничный, платить налоги, отвечать перед законом в случае нарушения своих обязательств по зарплате, короче говоря, и работник работает, и тыл у хозяина прикрыт. За такое положение дел в итоге платит сотрудник, которому «не хватает баллов».

«Таким образом, не хватает трудового стажа, не хватает пенсионных баллов, и страховая пенсия, при достижении соответствующего возраста, не сформирована. И в этом случае гражданин вынужден ждать еще несколько лет, чтобы получить социальную пенсию, — она маленькая. Либо он может докупить — это нонсенс, но закон подразумевает возможность самостоятельно докупить страховые баллы, или третий вариант — он может продолжить дальше трудиться. Так искусственно увеличивается пенсионный возраст в нашей стране», — говорит глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

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В современной капиталистической действительности, какой она создана подвижниками «святых 90-х», если ты талантливый бизнесмен, то должен получать прибыль от всего: и от алкоголя, и от теневой занятости, и от трудового стажа сограждан. Главное, чтобы любое их движение сопровождалось отчислением средств. Рекламируешь водку в новогодние каникулы — и прибыль за рекламу, и прибыль продавцам, и граждан меньше, опять-таки, экономия. И ведь это размер пенсии ещё не задумались связать с моральным обликом — какую торговлю индульгенциями можно было бы развернуть!

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