Красноярскому краю угрожает пожар — политический

Татьяна Иващенко, , 18:21 — REGNUM

В городе Канске Красноярского края разгорается серьёзный скандал. Однако власти региона, судя по всему, об этом даже не знают. Ну, или утверждают, что не знают.

О мэре и «конфликте интересов»

В январе текущего года стало известно, что в городской совет города Канска от имени Канского межрайонного прокурора Евгения Фёдорова в конце декабря 2017 года поступила информация «о конфликте интересов главы города Канска». В документе речь идёт о том, что важные для города вопросы «остаются без внимания главы города Канска» Надежды Качан.

В частности, в письме на имя председателя Канского горсовета Андрея Береснева указывается, что деятельность по производству и передаче тепловой энергии в Канске осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Сбыт-Сервис», директором и совладельцем которого является не кто иной, как племянник Надежды Качан.

В связи с этим, по версии надзорных органов, и возникает конфликт интересов:

«На протяжении длительного времени глава города Канска бездействует в вопросах принятия мер к обществу с ограниченной ответственностью «Тепло-Сбыт-Сервис», направленных на понуждение указанного хозяйствующего субъекта к приведению объектов теплоснабжения в соответствие с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих правоотношения в сфере теплоснабжения и безопасности опасных производственных объектов, условий концессионного соглашения».

Уточняется, что паспорт готовности к отопительному сезону 2017—2018 годов Канск не получил «в связи с неготовностью к работе в зимний период «Тепло-Сбыт-Сервиса». В 2016 году паспорт готовности также не был получен «по аналогичной причине».

В пояснении, предоставленном ИА REGNUM старшим помощником прокурора Анной Гарт, говорится о том, что предприятие не принимает мер к обеспечению надёжного и качественного теплоснабжения жителей зарельсовой части Канска: не проводятся необходимые ремонтные работы и экспертизы промышленной безопасности энергетического оборудования, качество оказываемых услуг горячего водоснабжения не соответствует гигиеническим требованиям и так далее. Также, по информации Гарт, ранее Канская ТЭЦ предлагала подключить потребителей зарельсовой части Канска к своей системе теплоснабжения, однако Качан утвердила схему теплоснабжения города на 2018 год без учёта замечаний Канской ТЭЦ, «в интересах «Тепло-Сбыт-Сервиса». Утверждается, что таким образом градоначальница проигнорировала решение министерства строительства и ЖКХ о включении в схему теплоснабжения Канска нескольких вариантов обеспечения теплоснабжения города:

«В нарушении требований ст. 11 и 12.1 Федерального закона о противодействии коррупции, глава города Канска не уведомляет Канский городской совет депутатов о наличии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая привела к конфликту интересов, а также не принимает мер к урегулированию возникшего конфликта интересов».

В связи с этим Евгений Фёдоров направил спикеру горсовета Канска информацию «для решения вопроса о прекращении полномочий главы Канска досрочно». Иными словами, депутатам предложено инициировать и рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Надежды Качан.

О депутатском неведении

По имеющейся информации, Канский горсовет должен был получить этот резонансный документ ещё 25 декабря 2017 года.

В горсовете ИА REGNUM сообщили, что видели это «сообщение в форме информации». Однако от комментариев представитель горсовета отказался, сославшись на то, что «информация — это не меры прокурорского реагирования, которые обязательны к рассмотрению и носят публичный характер:

«Информация — это мнение, а мнение не комментируется».

В администрации Канска комментировать эту ситуацию также отказались. Там объяснили, что к ним эта информация не поступала.

Между тем, по словам депутата Канского горсовета Евгения Иванова, «факты, изложенные в обнародованном прокурорском обращении, это результат неоднократных проверок, которые подтверждают нарушение антикоррупционного законодательства».

Депутат в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что «нет оснований для того, чтобы не доверять изложенной в обращении информации».

«Документ подписан территориальным руководителем надзорного органа, он был направлен в Канский городской совет депутатов. Депутаты обязаны собрать сессию в течение определённого времени, вынести обсуждение данного вопроса на сессию и рассмотреть его. Удивляет другое — документ в горсовете депутатам до сих пор не дали для ознакомления, мы о результатах проверки прокуратуры узнали из других источников. Неприятно это осознавать, но получается, что в горсовете от нас прячут информацию, и это неспроста. Судите сами: прокурор направляет информацию для депутатов, а депутатам её не дают. Это показательно, хотя я прекрасно понимаю, по чьей указке это происходит — председателя горсовета. Только он может отдать подобное распоряжение, такие факты в нашей работе уже были», — утверждает Евгений Иванов.

Депутат также отметил, что в городе Канске достаточно насущных проблем, которые требуют решения:

«Канск — город со стотысячным населением, которое тает на глазах, уже осталось чуть больше 90 тысяч, и с каждым годом ситуация ухудшается. Люди уезжают из-за многочисленных проблем, которыми никто не занимается. Жители Канска заждались внимания власти, особенно исполнительной».

Сначала пожары, потом — медаль

Согласно утверждениям канского депутата, в городе имеются серьёзные проблемы, которые местными властями игнорируются.

Стоит отметить, что в конце прошлого года Канск уже обсуждал скандал, связанный с главой города. В местных пабликах в соцсетях появилась информация о том, что Надежду Качан наградили памятной медалью МЧС России «85 лет гражданской обороне».

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Эта новость вызвала в Канске, где в мае 2017 года сгорело более 50 домов и в результате огненной трагедии погибли два человека, большой общественный резонанс. Некоторые жители города недоумевали, за какие такие заслуги Качан получила медаль. Более того, пользователи соцсетей напомнили, что после майских пожаров в Канске в отношении Качан было возбуждено два уголовных дела.

«В ходе установления обстоятельств возникновения масштабных пожаров 24 мая 2017 года следователи пришли к выводам о том, что именно глава города Канска проявила халатность», — сообщили тогда в ГСУ СКР по краю.

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На волне общественного возмущения представители МЧС попытались объясниться. В частности, руководитель отдела информации ГУ МЧС по Красноярскому краю Александр Якимов заявил, что «памятную медаль «85 лет гражданской обороне» вручили муниципальному образованию Канска, а не конкретно Надежде Качан».

По его словам, по итогам года Канск «вошёл в число лучших по многим показателям».

«Сюда включается обеспечение безопасности людей на воде, создание добровольных пожарных дружин, диспетчерской службы, оповещение населения в случае ЧС и многое другое. Да, в Канске есть лесопилки, но они зарегистрированы в другом субъекте РФ, и провести там проверки не имеют права ни органы местной власти, ни пожарный надзор. На лесопилках действительно были нарушения пожарной безопасности, это отдельная тема, и пожары на город распространились из-за сухой и ветреной погоды. Но когда начались пожары, паники среди населения не было, городские власти мобилизовали все силы и средства, чтобы эти пожары потушить, на помощь пожарным выехали водовозки, бульдозеры, другая техника. А городская администрация сразу же обеспечила пострадавших временным жильём. Мы, со своей стороны, проанализировали действия чиновников, и у нас к администрации претензий нет. Уголовное дело возбуждали не мы, и по нашим показателям это муниципальное образование признано одним из лучших по итогам нескольких лет. И не вручить награду только потому, что население настроено негативно по отношению к главе, мы не могли», — цитируют Якимова «Аргументы и Факты».

6 mermyhh Свалка

А вот по версии следствия, Качан знала о том, что в Северо-Западном промрайоне Канска есть значительное количество свалок с отходами лесопиления, образовавшихся в результате производственной деятельности юридических и физических лиц. Однако она «не приняла мер по обеспечению необходимого объёма финансирования на осуществление надлежащего муниципального земельного контроля, не внесла на рассмотрение в Канский городской совет и руководителям муниципальных образований проект плана по предупреждению возможных последствий возгорания подобного рода свалок, не осуществила надлежащее взаимодействие между муниципальными учреждениями по разрешению ситуаций, проигнорировала несколько решений городского суда и предписания надзорных органов, связанных с ликвидацией свалок». И 7 мая 2017 года «из-за неосторожного обращения с отходами неустановленных лиц» произошло возгорание отходов лесопиления. Огонь распространился на несколько производственных территорий, сумма ущерба превысила 67 миллионов рублей.

Что касается пожаров 24 мая, когда огнём были охвачены жилые дома по улице Тихой, 2-й Тихой, Николенко, в СУ СКР разъяснили, что чиновница несвоевременно установила режим чрезвычайной ситуации, с запозданием оповестила людей об угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайной ситуации, что привело к массовому распространению огня. Пострадали жилые дома, сумма ущерба превысила 7,5 миллиона рублей.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 января, обратился в пресс-службу краевого правительства. Однако комментировать эту ситуацию в пресс-службе не стали, сославшись на недостаток информации по теме. Получается, что краевые власти официально не в курсе сложившейся в Канске ситуации, которая, судя по всему, в скором времени грозит перерасти в серьёзный скандал.

Справка: Надежда Качан родилась 6 ноября 1955 года в городе Канске. Окончила Красноярский государственный педагогический институт (преподаватель математики) и Красноярский государственный аграрный университет (экономист). На заре своей карьеры трудилась преподавателем математики в канских школах. Руководит Канском с 2012 года.