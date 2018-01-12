«Рецидив менталитета холодной войны» — МИД РФ о встрече по КНДР в Ванкувере

Москва, , 15:13 — REGNUM Встреча представителей стран-участниц коалиции времён Корейской войны 1950—1953 годов, которая планируется в канадском Ванкувере в 2018 году, представляет собой рецидив менталитета холодной войны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Честно говоря, не можем не расценить эту встречу как рецидив менталитета холодной войны, тем более неуместный на фоне обозначившихся в последнее время признаков движения к диалогу между севером и югом Корейского полуострова», — заявила Захарова.

По её словам, серьёзное опасение вызывает анонсированная канадскими организаторами цель мероприятия, а именно обсуждение возможных шагов по дальнейшему усилению давления на Северную Корею.

Она напомнила, что 22 декабря Совет Безопасности ООН на основе консенсуса одобрил резолюцию 23−97, которая и предусматривает новые ограничения в отношении КНДР в связи с реализацией в этой стране ядерной ракетной программы.

«В отличие от Совета Безопасности ООН, который принимает легальные и легитимные международные правовые решения, такие решения (как на встрече в Ванкувере) об усилении давления, санкционные шаги, предпринимаемые в одностороннем плане, не имеют под собой никакой законной почвы», — подчеркнула Захарова.

В МИД РФ ранее неоднократно подчёркивали, что единственным способом выйти на взаимоприемлемые решения комплекса проблем является только прямой диалог всех вовлечённых сторон.

«Какой именно сигнал данной затеей хотят направить международному сообществу участники, вообще непонятно. Не исключаем, что, возможно, задумка была одна, а в ходе её реализации получилось уже что-то другое. За последними событиями эта тяжеловесная конструкция уследить не может и превращается непонятно во что. Соответственно, не считаем возможным поддержать данное мероприятие», — указала Захарова.

«Особенно интересно это всё в контексте несколько часов назад прозвучавших заявлений президента Трампа о том, что у него (могли бы сложиться) очень хорошие отношения сложились с лидером Северной Кореи», — добавила дипломат.