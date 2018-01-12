В Госдуме рассказали, когда закон о СМИ-иноагентах коснется физлиц

Москва, , 14:17 — REGNUM Принятый Госдумой в первом чтении законопроект о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов коснется физлиц-блогеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 января, об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Поправками в законе «О средствах массовой информации» прописывается возможность признания и физических лиц СМИ, выполняющими функции иностранного агента. «Физические лица могут быть признаны иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, если отвечают признакам, установленным настоящей статьей», — говорится в законопроекте. В частности, речь идет о получении денежных средств из-за рубежа.

Согласно действующему закону, иноагентами, «независимо от их организационно-правовой формы, могут быть признаны те иностранные СМИ, которые получают денежные средства или иное имущество от иностранных государств, их госорганов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц или от российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников».

«Для того, чтобы это каким-то образом коснулось блогера, он должен быть средством массовой информации (СМИ), и только в этом контексте физлица могут каким-то образом быть затронуты этими законами», — сообщил парламентарий.

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