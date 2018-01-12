Проверки у психиатров украинских дипломатов и судей: «Занялись бы Радой!»

Киев, , 13:26 — REGNUM Кабинет министров Украины установил обязательность психиатрического осмотра граждан, принимаемых на дипломатическую службу.

Соответствующее постановление было принято на заседании 11 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно тексту документа, он был разработан «для урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипслужбы в связи с повышенной психоэмоциональной нагрузкой, в частности — во время долгосрочных командировок, особенно в страны с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью».

Предполагается, что принятие постановления позволит повысить эффективность добора персонала для органов дипломатической службы Украины.

«Не понимаю, почему дипломаты… Значительно полезнее было бы, если бы было установлено обязательность психиатрического осмотра не дипломатов, а депутатов Верховной рады», — комментирует в эфире «112» координатор движения «Справедливость», посол Маркиян Лубкивский.

Вместе с тем он заявил, что за свою дипломатическую карьеру ни разу не сталкивался с психически неадекватными коллегами в МИД — поэтому «важнее было бы выявлять предателей и коррупционеров».

Сегодня, 12 января, высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала списки судей, которые в январе должны пройти интервью с психологами

Согласно решению, в целом за четыре дня пройдут интервью с психологами 317 судей. Подчеркивается, что интервью с психологами проведут для финализации консолидированного отчета о результатах тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей.