Бурматов поименно обвинил членов Совфеда в конфликте интересов

Москва, , 12:01 — REGNUM Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов обвинил нескольких членов Совфеда в конфликте интересов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 января.

В ходе обсуждения постановления о создании согласительной комиссии по закону о запрете контактной притравки Бурматов напомнил дискуссию вокруг закона в Совфеде, где, по словам депутата, наблюдалось «лоббирование отдельными членами Совета Федерации интересов притравочного бизнеса, когда выступления против нашего законопроекта начинались с заявлений сенаторов о том, что они являются охотпользователями и имеют собственные охотничьи хозяйства».

"Мы тут посмотрели, видимо, тезки некоторых членов Совфеда… Вот тезка Бондарева Виктора Николаевича (Кировская область) является учредителем региональной общественной организации «Кинологический клуб «Борзые на дому». Полный тезка другого члена Совфеда, от Республики Татарстан избранного, — организация «Общество охотников и рыболовов города Чистополя». Еще один полный тезка Абрамова Виктора Семеновича, сенатора от Московской области, учредитель 50% ООО «ТИТОВ БОР», охота, отлов и отстрел животных. Тезка председателя комитета Совфеда по экономической политике (Дмитрия Мезенцева, Сахалинская область), 75% ООО «Южная звероферма», — перечислил Бурматов.

Читайте также: Гламур или источник пропитания? Совфед отклонил закон о запрете притравки

Возможно предполагать конфликт интересов, указал депутат Госдумы.

«Это даже не лоббизм, это прямой конфликт интересов», — подчеркнул он.

Госдума приняла постановление о создании согласительной комиссии в связи с отклонением Совфедом закона о запрете контактной притравки. Закон запрещает контактные способы тренировки (дрессировки) животных — предполагается, что между животными во время дрессировки должна быть разделяющая конструкция.

Читайте ранее в этом сюжете: Создана согласительная комиссия по закону о запрете контактной притравки