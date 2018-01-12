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Позиции ополченцев ДНР беспилотники атаковали за месяц до Сирии

Политика

Атака БПЛА в Горловке в декабре была похожа на атаку на авиабазу в Хмеймиме

Позиции ополченцев ДНР беспилотники атаковали за месяц до Сирии
Иллюстрация: U.S. Air Force
Боевой беспилотник

Горловка, ДНР, 12 января 2018, 11:41 — REGNUM  Позиции ополченцев Донецкой Народной Республики (ДНР) под Горловкой были атакованы беспилотниками за месяц до нападения 13 БПЛА на российские объекты в Сирии, говорится в сообщении в Telegram-канале WarGonzo.

По данным источников проекта в силовых структурах, атака БПЛА в Горловке похожа на атаку на авиабазу в Хмеймиме.

Ранее в минобороны Украины заявили о непричастности к атаке дронов на российскую базу в Сирии, назвав эти сообщения российских военных информационной войной.

Генштаб ВС РФ ранее назвал один из возможных источников мощной взрывчатки, которой были начинены боеприпасы дронов, — ее производят в том числе и на Шосткинском заводе химических реактивов.

Причем взрывчатку ТЭН невозможно изготовить кустарным способом или извлечь из других боеприпасов.

Всего 13 дронов атаковали российские военные объекты в Сирии в ночь на 6 января. Каждый дрон нес по 10 снарядов.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев заявил о непричастности к атакам дронов в Сирии

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Атака дронов на авиабазу РФ Хмеймим в Сирии

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