Плохая сделка, плохие условия: Трамп отменил визит в Великобританию

Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Причиной отмены визита президента в США Дональда Трампа в Великобританию является неудачная сделка предыдущего американского президента Барака Обамы, который перенес посольство на окраину Лондона, заявил 12 января сам Трамп на своей странице в Twitter.

«Решение администрации Обамы продать за гроши, возможно, одно из лучших посольств в Лондоне только для того, чтобы затем построить новое в отдаленном районе за $1,2 млрд, — это плохая сделка», — объяснил Трамп.

Он добавил, что не является поклонником Обамы и что не собирается разрезать красную ленточку только потому, что является преемником на посту американского президента.

Визит Трампа в Великобританию должен был состояться 26 и 27 февраля 2018 года. В Лондоне американский президент планировал принять участие в церемонии открытия нового здания американского посольства и провести переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Американские СМИ сообщили, что Трамп «охладел к этой идее» ввиду того, что его не удовлетворили согласованные «условия и уровень визита», а торжественная церемония открытия посольства в Лондоне состоится с участием госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

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