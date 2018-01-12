Жириновский пообещал «уничтожить» киевского политолога

Москва, , 08:11 — REGNUM В ходе передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал «уничтожить» украинского политолога Вадима Трюхана.

Поток оскорблений глава Либерально-демократической партии России обрушил на оппонента после того, как тот назвал его выступление «цирком».

"Будем расстреливать вас, подлецов и негодяев. Вы — подонки, бандиты! Уже 10 тысяч уничтожили! За каждого ответите!» — заявил Жириновский.

Перейдя на личности, глава ЛДПР назвал Трюхана «подлецом», «негодяем», «украинским недоумком» и «обычным фашистом».

Напомним, 29 декабря 2017 года ИА REGNUM писало, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал первым кандидатом в президенты России, официально зарегистрированным ЦИК. Решение было принято 29 декабря в ходе заседания комиссии.

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Жириновский лично приехал в ЦИК для регистрации. Удостоверение ему вручил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.