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Жириновский пообещал «уничтожить» киевского политолога

Политика

Поток оскорблений глава Либерально-демократической партии России обрушил на оппонента после того, как тот назвал его выступление «цирком»

Жириновский пообещал «уничтожить» киевского политолога
Азим Азимзаде. Собачьи бои. 1938

Москва, 12 января 2018, 08:11 — REGNUM  В ходе передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал «уничтожить» украинского политолога Вадима Трюхана.

Поток оскорблений глава Либерально-демократической партии России обрушил на оппонента после того, как тот назвал его выступление «цирком».

"Будем расстреливать вас, подлецов и негодяев. Вы — подонки, бандиты! Уже 10 тысяч уничтожили! За каждого ответите!» — заявил Жириновский.

Перейдя на личности, глава ЛДПР назвал Трюхана «подлецом», «негодяем», «украинским недоумком» и «обычным фашистом».

Напомним, 29 декабря 2017 года ИА REGNUM писало, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал первым кандидатом в президенты России, официально зарегистрированным ЦИК. Решение было принято 29 декабря в ходе заседания комиссии.

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Жириновский лично приехал в ЦИК для регистрации. Удостоверение ему вручил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

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