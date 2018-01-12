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Ни дня без России, или Как пиарятся некоторые страны: Радио REGNUM

Политика

В Литве перестала выходить последняя информационная программа местных новостей на русском языке «Литовское время», Прага выступила против памятника маршалу Ивану Коневу, а на Украине туристов из Белоруссии оштрафовали за георгиевскую ленту

Ни дня без России, или Как пиарятся некоторые страны: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 12 января 2018, 08:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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