Путин – о «заботе» Госдепа о Навальном: Прокололись, молчали бы лучше

Москва, , 01:47 — REGNUM Заявление американского Государственного департамента о том, что в России на выборы не пускают «оппозиционных политиков», подразумевая блогера Алексея Навального, является явным проколом, сообщил российский президент Владимир Путин на встрече с руководством российских печатных СМИ и информагенств.

Комментируя заявление Госдепа от 26 декабря 2017 года, Путин сказал, что Навальный — не единственный недопущенный к выборам кандидат. Однако Госдеп заступается именно за него.

По словам главы государства, напрашивается вывод о том, кого Вашингтон хотел бы «продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны».

«В этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали», — заявил Путин.

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Напомним, 26 декабря представитель Госдепа Клэй Ноэл выразил обеспокоенность в связи с заявлением ЦИК РФ о недопуске Навального к выборам.

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После этого российское посольство в США призвало «остудить горячие американские головы» и прекратить попытки давления на электоральный процесс иностранных по отношению к Вашингтону государств.

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