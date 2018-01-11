Белорусских туристов на Украине оштрафовали за георгиевскую ленту

Киев, , 19:49 — REGNUM На Украине туристов из Белоруссии оштрафовали на $90 за отказ снять георгиевскую ленту с лобового стекла своего автомобиля, сообщает 11 января УНН со ссылкой на Яремчанское отделение полиции ГУНП в Ивано-Франковской области.

Начальник Яремчанского отделения Нацполиции Юрий Миронюк сказал, что в село Поляница заехал автомобиль Mercedes Vito с георгиевской лентой на лобовом стекле.

Депутат и местные националисты потребовали от туристов снять ленту, но белорусы отказались. После этого была вызвана оперативная группа, которая составила протокол об административном правонарушении.

Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области оштрафовал водителя автомобиля на $90. Туристы штраф оплатили.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая 2017 года Верховная рада Украины приняла закон, который вводит административную ответственность за ношение георгиевской ленты. Закон вступил в силу 15 июня 2017 года.

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