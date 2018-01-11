Прага против памятника маршалу Коневу

Прага, , 18:29 — REGNUM Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий считает «ненужным жестом» письмо послов пяти стран бывшего Советского Союза относительно памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, сообщает svoboda.org.

Белоруссия, Азербайджан, Армения и Казахстан поддержали позицию России по установке у памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге некой «пояснительной таблички».

Открытый в 1980 году памятник советскому маршалу, расположенный в административном районе Прага-6, оказался в центре внимания в связи с планами районной администрации в ходе реконструкции памятника снять размещенную у монумента табличку, напоминающую о «спасении Праги от уничтожения благодаря силам 1-го Украинского фронта, которыми командовал Конев во время Второй мировой войны». Районная администрация предлагает заменить ее табличкой с исторической справкой о роли Конева в подавлении антисоветского восстания в Венгрии в 1956 году и в подготовке ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.

Руководитель городской части Прага-6 Ондржей Коларж, уведомив российское посольство о намерении установить такую табличку, предложил в качестве альтернативы рассмотреть возможность переноса памятника на закрытую для общественности территорию диппредставительства.

В России такими планами остались недовольны, а 4 января к этой позиции присоединились послы Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана, которые обратились к министру иностранных дел Чехии Мартину Стропницкому с письмом против планируемых изменений. По их мнению, установка такой таблички является «попыткой переписать историю». В МИД Чехии подтвердили получение обращения и обещали дать ответ в ближайшее время. В письме послов также отмечалось, что новая вывеска принижает значимость памятника и является неуважением к памяти погибших в борьбе против фашизма.

В опубликованном на сайте МИД Чехии открытом письме послам Стропницкий отметил, что власти страны не могут вмешиваться в решения органов местного самоуправления. Решение разместить новую табличку принял совет пражского района, где расположен памятник Коневу. Министр также отмечает, что памятник Коневу не является военным мемориалом, а решение о его судьбе должны принимать жители Праги и избранные ими представители. Глава МИД Чехии выразил надежду, что послы «не будут поднимать темы, которые не способствуют развитию взаимных отношений».