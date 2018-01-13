В России арестованы румынское посольство и румынская военная миссия

Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM 31 декабря Советом народных комиссаров получен протест 49-й революционной дивизии, 194-го и 195-го полков, расположенных на румынском фронте. Уполномоченные этих частей сообщают:

«Фуражные запасы 49-й дивизии захвачены румынами… передвижение полков задерживается силой оружия… 194-й полк был окружен румынами, подвоз провианта отрезан, после чего полк был разоружен и отведен в тыл… Румынами был арестован и передан высшим румынским властям выборный комитет 195-го полка. Вместе с ним были арестованы австрийские офицеры, приглашенные в штаб полка…

Мы готовы, если предательски арестованные не будут освобождены, сейчас выступить с оружием и заставить силою оружия освободить арестованных».

Получив эту телеграмму-протест, Совет народных комиссаров отдал распоряжение о немедленном аресте румынского посольства и румынской военной миссии. Распоряжение было проведено в жизнь. Эта мера, как сказано в «правительственном сообщении», была принята,

«чтобы предотвратить войну между русскими солдатами и румынскими, которых несправедливо было бы наказывать за бесчинства их властей… Совет народных комиссаров решил наказать румынские власти».

Одновременно по радио был послан ультиматум румынскому правительству, в котором СНК «требует освобождения арестованных, наказания произведших аресты, беззакония и бесчинные действия румынских властей и гарантий, что подобные действия не повторятся». Ультиматум заканчивается следующим предупреждением:

«Неполучение ответа на это наше требование в течение 24 часов будет рассматриваться нами как новый разрыв, и мы будем тогда принимать военные меры, вплоть до самых решительных».

Ультиматум подписан председателем СНК Лениным, верховным главнокомандующим Крыленко, народным комиссаром по военным делам Подвойским.

«Правительственное сообщение» так мотивирует предъявленный румынам ультиматум:

«Надо принять во внимание, что румынские крестьяне подвергаются неслыханной эксплуатации румынских помещиков. Естественно, что для социалистического правительства России важнее всего было бы избегнуть войны с румынскими крестьянами и в то же время с особенной наглядностью показать румынскому народу, что мы, русские революционеры, ни перед чем не остановимся в борьбе против румынского правительства и румынской монархии…»

Опубликовано постановление СНК о том, что он «поддержит право армян в оккупированной Россией Турецкой Армении на свободное самоопределение, вплоть до полной независимости».

Народным комиссариатом по военным делам принято постановление об организации Северной военно-продовольственной дружины, задачей которой является охрана и контроль грузов, борьба с расхищениями и спекуляцией и т. п.

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