Первый балтийский канал закрыл русскоязычные новости в Литве

Вильнюс, , 17:38 — REGNUM С января 2018 года в Литве не выходит последняя информационная программа местных новостей на русском языке «Литовское время», которая выходила на Первом Балтийском канале, который ретранслирует новости Первого канала, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 января. Последний выпуск новостного блока вышел 29 декабря 2017 года, в нём подводились итоги года.

Телефон редакции «Литовского времени» в настоящий момент никто не поднимает. В литовском офисе холдинга Baltijas Mediju Alianse — BMA LT — ситуацию никак не комментируют. При этом самой программы «Литовское время» в сетке телепрограммы Первого Балтийского канала нет. Нет и еженедельной сатирическо-аналитической передачи «Дорогая передача» — второго «местного продукта» литовской версии Первого Балтийского канала.

Согласно открытым данным Kantar TNS, рейтинг ПБК в Литве в декабре 2017 года составлял 9,6% от всей аудитории — это самый популярный канал на русском языке в Литве. При этом рейтинг стабильно рос. Ещё в октябре он составлял 8,2%, а в сентябре 2017 года — 7,5%, при 4,6% русскоязычного населения Литвы.

В Латвии, где выходит свой местный новостной блок «Латвийское время», и в Эстонии — «Новости Эстонии», информационные программы продолжают работать.

Baltijas Mediju Alianse является официальным партнёром Первого канала в странах Прибалтики. Холдингу также принадлежат права на ретрансляцию контента телеканалов НТВ-мир и РЕН-ТВ.