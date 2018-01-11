Brexit: Тереза Мэй отказалась повторить референдум

Лондон, , 16:31 — REGNUM Правительство Великобритании не намерено повторять референдум о выходе страны из Европейского союза, 11 января передает агентство Reuters.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщил журналистам, что правительство не рассматривает перспективу повторного референдума и считает вопрос о Brexit решенным.

Отмечается, что ранее с предложением о повторном референдуме выступил сторонник Brexit Найджел Фарадж. По его словам, повторное голосование снова приведет к победе сторонников выхода королевства из ЕС и «остановит дискуссию» о необходимости Brexit.

При этом идею о повторении референдума поддержали многие противники Brexit, которые увидели в этом «второй шанс» для сохранения Великобритании в составе Евросоюза.

Напомним, граждане Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС в июле 2016 года. В настоящий момент королевство находится в состоянии длительного «развода» с Евросоюзом.

Читайте ранее в этом сюжете: Brexit обрушит бюджет ЕС на €13 млрд