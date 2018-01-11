В Литве «5-е бомбовое крыло» США проведёт военные учения

Вильнюс, , 15:45 — REGNUM В Литве на этой неделе пройдут учения ВВС США и литовской армии, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом говорится в лаконичном заявлении посольства США в Литве сегодня, 11 января, в котором не уточняется, когда именно и в каких масштабах пройдёт учения.

«На этой неделе планируются совместные учения Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки 5-го бомбового крыла (5th Bomb Wing), базирующегося на военно-воздушной базе «Майнот» в Северной Дакоте, и литовских военных сил», — говорится в заявлении, в котором отмечается, что цель учений — координация работы военных Литвы и США, укрепление стратегического партнёрства, и «демонстрация твёрдой поддержки США безопасности региона Балтийского моря».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве, после варшавского саммита НАТО в 2016 году, как и в других странах Прибалтики и Польши, дислоцировано по батальону НАТО быстрого реагирования. Решение было принято для «сдерживания России».