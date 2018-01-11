США включили Азербайджан в список стран с угрозой терроризма

Станислав Тарасов, , 15:38 — REGNUM

Государственный департамент США представил оригинальную систему информирования граждан о безопасности путешествий по всему миру. В ее рамках все страны распределены на четыре категории. Обратим внимание на то, в какую «табель о рангах» Вашингтон включил три закавказских государства — Армению, Грузию и Азербайджан, которые географически находятся неподалеку от главного фронта борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Так вот, Армения и Грузия оказались в категории Normal Precautions, то есть при путешествии туда надо соблюдать обычные меры предосторожности, так как там «самый низкий консультативный уровень для риска безопасности». Что касается Азербайджана, то он вошел в группу категории Increased Caution. То есть при посещении этой страны необходимо соблюдать повышенные меры безопасности. И это связано с угрозой терроризма в стране. «Террористические группы продолжают замышлять возможные теракты в Азербайджане, — говорится в памятке госдепа. — Террористы могут атаковать туристические места, транспортные узлы, рынки, торговые центры, объекты местного самоуправления, гостиницы, клубы, рестораны, места отправления культа, парки, крупные спортивные и культурные мероприятия, учебные заведения, аэропорты и другие общественные места».

В Баку возмутились таким к себе отношением со стороны Вашингтона. Прежде всего потому, что Азербайджан переживает пик в развитии своей туристической отрасли. «В то время, как в последние годы приток туристов в Азербайджан вырос на 24%, число прибывших в Азербайджан иностранцев превысило 2,7 млн, в нашей стране прошли I Европейские игры, IV Игры исламской солидарности, гонки Формулы-1, проходят форумы по межкультурному и межрелигиозному диалогу, крупные политические, экономические, спортивные и культурные мероприятия, в том числе встречи начальников генштабов США и России, глав военного комитета НАТО с начальником генштаба России, подобное заявление госдепа США вызывает удивление», — говорится в специальном заявлении главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева. Что есть, то есть — в последнее время Баку предпринял немало усилий для того, чтобы через организацию различных спортивных мероприятий и строительство современных отелей в курортных зонах создать имидж стабильного, толерантного государства, в котором царят безопасность и общественное спокойствие.

Если говорить об угрозе терроризма, то Баку признает этот факт только в отношении не находящихся под его контролем территорий Нагорного Карабаха. Подобно Турции, которая все политические организации и структуры курдов в Сирии считает террористическими, Баку предпочел бы видеть и Степанакерт в качестве «регионального центра терроризма». Но Госдеп США всего лишь призвал американских граждан воздержаться от визитов в Нагорный Карабах, где «регулярно случаются перестрелки с использованием артиллерии, в том числе мин и минометов». Объективности ради отметим, что силовые структуры и правоохранительные органы Азербайджана, признавая факт угрозы терроризма и его источники, однако не больше, чем в любой другой стране, справляются с решением этой проблемы. Но американская система информирования о безопасности путешествий по всему миру строится на основе данных разведки США и определяет вероятный географический дрейф выдавливаемых из Сирии и Ирака джихадистов в Закавказье.

А именно — в Азербайджан, где те намерены развернуть активные действия. Тем более что Баку официально признает то, что в составе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикальных группировок есть выходцы из Азербайджана. Отметим и то, что относительно недавно джихадисты обнародовали политическую карту своих будущих территорий. Азербайджан на ней значится в составе провинции Гогзаз, которую включили в провинцию «Хурасан», охватывающую территорию от Ирана до российского Поволжья. Периодически боевики грозят устроить серию терактов в Азербайджане, озвучивают планы переправки туда своих боевиков. Баку, позиционируя себя мусульманским и светским одновременно, был и остается идеологическим противником ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Угрозы Азербайджану, увы, это реальность.

Судьба Закавказья определялась и будет определяться его ролью географического, культурного и геополитического перекрестка. Поэтому безопасное стабильное будущее Азербайджана во многом зависит не от полемики с Госдепом США, а от контртеррористического межгосударственного взаимодействия в формате СНГ, в постоянном взаимодействии со спецслужбами других стран, чтобы не прозевать у себя начало «джихада» и появление «эмира».