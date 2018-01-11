«Германия вовсю давит на Украину и требует уступок по Донбассу»

Киев, , 15:46 — REGNUM На Украине ожидаемо отреагировали на заявление министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, который в очередной раз выступил за то, чтобы ЕС начал поэтапно отменять санкции против России при длительном перемирии в Донбассе.

«Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить», — заявил дипломат в среду, 10 января, во время выступления на приеме в Восточном комитете немецкой экономики в Берлине.

От имени Киева высказался один из лидеров «украинских» крымских татар Рефат Чубаров.

«Поощрение агрессора — особая форма соучастия в его преступлениях… Утверждения о том, что «сначала надо на 100 процентов реализовать минские договоренности и только потом отменять санкции», глава МИД ФРГ назвал «оторванными от жизни»… Если кто забыл, нелишне будет напомнить, что катастрофы ХХ столетия, унесшие десятки миллионов человеческих жизней, явились во многом следствием поощрения авторитарных режимов Гитлера и Сталина», — заявил Чубаров.

Политолог Дмитрий Снегирев в своем блоге в издании «Гордон» анализирует позицию Германии в целом и делает вывод, что Габриэль фактически поставил Украину перед фактом, что она должна пойти на уступки за счет национальных интересов. Эксперт напоминает, что глава МИД ФРГ находился с визитом на Украине буквально 3—4 января.

«Германия… не хочет быть втянутой в конфликт на Донбассе и будет давить на Украину, чтобы мы пошли на уступки за счет своей государственности. Также Германия скептически относится к предоставлению Украине летального вооружения, поскольку это не решит проблему и не улучшит обороноспособность нашего государства», — отмечает Снегирев.

«У Германии специфическое отношение к проблеме в Украине, несмотря на все красивые дипломатические заявления Габриэля, что конфликт на Донбассе не забыт. На самом деле Украине дают понять, что ей придется всё решать один на один с РФ…

Не должно быть розовых очков, что Германия займет проукраинскую позицию. Берлин будет содействовать налаживанию контактов с РФ… и будет давить на Украину, чтобы мы выполнили политическую часть «Минска»: приняли законы об общей амнистии боевиков, проведении местных выборов, особом статусе… Немецкий бизнес устал от санкций и не видит смысла для их продолжения», — анализирует политический эксперт.

Также украинские СМИ сообщают, что позицию министра иностранных дел ФРГ раскритиковал бывший заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, заявивший, в частности:

«Габриэль… не только выступает против того, чтобы Украина получила возможность защищать себя, но и поддерживает проект «Северный поток-2″, который угрожает лишить Украину миллиардов в виде платы за транзит энергоресурсов».

Политолог Дмитрий Корнейчук иронически отмечает, что для Киева запахло «Великой Зрадой» со стороны наших европейских партнеров.

«Учитывая, что таким перемирие считается с сентября, то это наталкивает на мысль… Видим, немцы уже приготовились взять свой гешефт от «Большой сделки» Трампа — Путина, которая и привела к началу выполнения Минских соглашений», — комментирует он.