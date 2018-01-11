Песков рассказал, какие Telegram-каналы читает Путин

Москва, , 14:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин получает новости только из тех Telegram-каналов, которые заслуживают внимания. Об этом 11 января сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Большинство сообщений политологических или околополитологических Telegram-каналов представляют собой информационные потоки очень низкого качества, если не сказать хуже», — заявил Песков.

По его словам, Telegram-каналы, которые более-менее соответствуют уровню, достойному доклада главе государства, входят в дайджест.

«Отдельно готовится президенту дайджест по интернету, и там есть упоминание о телеграм-каналах, когда там публикуется что-то заслуживающее внимания», — уточнил Песков.

Напомним, ранее Песков заявил, что в Кремле следят за публикациями в телеграм-каналах, но не преувеличивают их «содержательные качества», добавив, что от их существования нельзя абстрагироваться.

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