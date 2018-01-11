Клинцевич: Ждем, когда Польша расскажет, кто заложил бомбу в самолет

Москва, , 11:28 — REGNUM В Совфеде призывают власти Польши быть последовательными в вопросе расследования крушения президентского авиалайнера Ту-154М под Смоленском, передает корреспондент ИА REGNUM 11 января.

Комиссия министерства обороны Польши по повторному расследованию причин катастрофы президентского Ту-154 признала выводы технического доклада, в котором говорится, что самолет был разрушен взрывом.

«Теперь, раз уж такая версия стала в Польше единственной, мы ждем, что соответствующие службы этой страны поведают миру: кто, как и с какой целью заложил в Польше бомбы в президентский самолет», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич, отметив, что надо быть последовательными.

Версию польской стороны о взрыве на борту Ту-154М ранее в России неоднократно называли несостоятельной и необоснованной.

Еще в декабре 2017 года в ходе своей большой пресс-конференции президент России Владимир Путин снова отверг домыслы о взрыве, якобы произошедшем на борту польского президентского авиалайнета Ту-154.

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