Турецкая дипломатия превратилась в торговцев коврами

Ариф Асалыоглу, , 11:32 — REGNUM

5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нанес официальный визит во Францию. В Париже он встретился со своим французским коллегой — президентом Эммануэлем Макроном. В день встречи двух лидеров Reuters сообщило о подписании соглашения о сотрудничестве сроком на 18 месяцев между компанией Eurosam с французским и итальянским участием и турецкими компаниями Aselsan и Roketsan, занимающимися технологическими разработками в оборонной промышленности.

Компания Eurosam занимается производством ракетных комплексов, похожих на С-400, которые Турция недавно приобрела у России за 2,5 миллиарда долларов. В рамках соглашения Турция будет проводить совместную работу с обеими странами в части производства и совершенствования дальних противовоздушных и противоракетных систем. Наряду с поддержкой, которую окажет совместная работа по развитию местных противовоздушных и противоракетных систем Турции, ожидается также, что это приведет к увеличению экспортных возможностей и долгосрочному сотрудничеству Турции с Францией и Италией, совместному производству и совершенствованию Италией, Францией и Турцией противовоздушных систем в середине 2020-х годов. Система будет использоваться для защиты от самолетов-невидимок, беспилотных летательных аппаратов и зенитных ракет.

Также во время визита Эрдогана между «Турецкими авиалиниями» (THY) и Airbus был подписан протокол о сотрудничестве в ходе переговоров по приобретению 20+5 самолетов A350−900. Ранее турецкий президент заключил еще одно соглашение во время своего визита в США, ставшее затем предметом многочисленных споров, когда сразу после встречи Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом появилась информация о возможном приобретении «Турецкими авиалиниями» у американского «Боинга» 40 самолетов на сумму 11 миллиардов долларов. Во время визита Эрдогана в Хорватию было импортировано мясо, во время визита в Тунис — оливковое масло. Примечательно, что подобная ситуация вызвала волну критики. Сообщалось, что турецкий президент использует этот прием, чтобы иметь возможность посещать различные страны с официальным визитом.

Европейская пресса, должно быть, раскусила истинную причину визита Эрдогана. СМИ пишут, что Макрон закрыл для Турции дверь в Европейский союз. Deutsche Welle составила список опубликованных материалов. Газета Le Monde в публикации под заголовком «Макрон предложил Эрдогану сотрудничество вместо членства в ЕС» отметила: «Макрон предпочел провести реалистичный разговор с Эрдоганом, прибывшим в Париж для поиска поддержки в вопросе возобновления процесса членства его страны в Евросоюзе». В этой же публикации отмечается, что «еще никогда президент Франции не выражался настолько четко, напрямую обращаясь к своему турецкому коллеге, заявив, что было бы лицемерным полагать, что могут быть затронуты вопросы о новых переговорах». Издание напомнило также, что многие главы стран ЕС считают невозможным в обозримом будущем вступление Анкары в Союз ввиду происходящих в Турции событий после попытки переворота в июле 2016 года.

Газета Le Figaro в новостном сообщении под заголовком «Макрон держит закрытой дверь ЕС перед Эрдоганом» пишет: «Направление режима в Турции в сторону авторитарного помешало Анкаре продвинуться в вопросе членства в ЕС». Телеканал France 24, отметив, что солидарен в вопросе увеличения торговли между двумя сторонами, заявил, что существуют серьезные разногласия по вопросам прав человека в Турции и членства Турции в ЕС. Передавая слова Эрдогана о том, что Турцию уже 53 года заставляют ждать у двери ЕС и что она «устала», France 24 подчеркивает, что Макрон заявил о необходимости «отбросить лицемерие», отметив, что «Турция отдалилась от ЕС». Еженедельное издание Le Point озаглавило опубликованную на своем сайте новость как «Макрон закрыл дверь членства Турции в ЕС». В статье указывается, что Макрон на совместной с Эрдоганом пресс-конференции посоветовал «Турции сотрудничество с ЕС в своем стремлении в Европу». Журнал отметил также, что во время встречи на повестку дня была поднята чувствительная тема прав человека, и Макрон призвал Эрдогана «уважать правовое государство» в вопросе заключенных в тюрьмах Турции журналистов.

Экономическая газета Les Echos опубликовала сообщение под заголовком «Макрон не оправдал надежды Эрдогана по ЕС». В сообщении было уделено место словам Макрона относительно того, что «было бы лицемерием поверить в начало новых переговоров с Турцией о членстве», а также, что прибывший для получения поддержки со стороны Парижа по вопросу процесса членства в ЕС Эрдоган «вернулся с пустыми руками». Несмотря на это, Макрон выступил за то, чтобы Турция продолжала соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека, и в этой связи напомнил о предложении нового сотрудничества Анкары с ЕС. Телеканал France Info сообщил, что «Елисейский дворец принял президента Эрдогана — сложного, но незаменимого партнера по пресечению миграционного потока в Европу. Однако на протяжении последних 18 месяцев в Турции сильно ухудшилась ситуация с правами человека. Президент Макрон, озвучивая эту тему, заявил: «Озвучивать мысль о процессе, не содержащем подстрекательства к преступлениям, является лишь мыслью».

Газета Liberation в своем сообщении на первый план выдвинула вопрос вступления Турции в ЕС и прав человека. Газета отметила, что Эрдоган «показал свое истинное лицо», когда сорвался на французского журналиста во время совместной пресс-конференции. Во время пресс-конференции Эрдоган публично отругал сотрудника СМИ. Конечно, политический деятель, поучающий французского журналиста, задавшего вопрос о транспортировке оружия Национальной разведывательной организацией (MİT) для террористических группировок в Сирии, заявляя, «не говорите словами ФЕТО», не будет выглядеть симпатичным, находясь в гостях. Кроме того, совершенно неуместной и несвоевременной была демонстрация своего характера. Разгневанный Эрдоган, пытаясь заткнуть журналиста, признал факт поставки оружия, заявив: «У MİT, направившей оружие, есть законные полномочия». А также отметив, что военные, прокуроры и судьи, задержавшие грузовики MİT, были брошены в тюрьмы, поведал тем самым о механизме правосудия в своей стране. После напоминания о том, что США тоже направляли тысячи грузовиков с оружием, стало понятно, что он не знает, о чем говорит. Грузовики MİT направлялись в противоположные группировки, кроме того, грузовики США не позиционировались как «перевозящие лекарства».

До визита Эрдогана в Париж левые политические партии Франции, а также такие организации, как «Международная амнистия» и организация «Журналисты без границ», оказывали на Макрона давление, призывая выдвинуть на первый план темы прав человека, свободы прессы в Турции и правового государства. Ввиду того, что дверь ЕС закрылась, а вопрос об отмене виз даже не был озвучен во время переговоров из-за того, что Макрон открыто высказал свою позицию по вопросам прав человека и свободы прессы, в определенный момент совместная пресс-конференция стала напоминать ежегодный конгресс ассоциации мясников. И оба лидера стали вдаваться в подробности, словно обсуждая крупный/мелкий рогатый скот, птицу, мясо с костями/без костей. Эти темы, вероятно, не следовало бы обсуждать на президентском уровне, еще и в присутствии прессы.

Турецкая дипломатия разъезжает по зарубежным столицам уже не с целью защиты и развития политических интересов страны, а для покупки и продажи товаров, словно торговцы коврами. Целью является разорвать изоляцию, словно говоря: «Смотрите, мы хорошие клиенты». «Турецкие авиалинии», несмотря на свой статус самой убыточной авиакомпании, покупают новые «Эйрбасы». Эрдоган после России покупает противовоздушные системы теперь у Франции. Что это за рвение к обороне? Неужели турецкий лидер ждет какой-то атаки извне? На самом деле, то, что Макрон дал возможность Эрдогану приехать, позволил ему сделать шоу в Париже, стало причиной появления критики в адрес Макрона. Эрдогана даже сравнили с Каддафи, который поставил палатку в центре Парижа при Саркози.

И как бы ни старалась турецкая правительственная пресса освещать визит в радужных тонах, ни государственные деятели Франции, ни европейские и мировые сограждане не читают турецких газет. По этой же причине они не знают об успехах Эрдогана. Он, таким образом, все больше и больше становится одиноким на дипломатической арене. Никто не знает, когда президент Турции сможет еще раз получить приглашение от Европы после Парижа, даже «друг Макрон». Возможно, однажды Эрдогана могут позвать в Гаагу.