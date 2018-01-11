ДНР: Военные Украины 13 раз за сутки нарушили перемирие

Донецк, , 09:09 — REGNUM В течение суток 10 января военные Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом 11 января сообщил представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР).

Обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись, по данным оперативного командования, районы восьми населенных пунктов Республики.

По территории ДНР украинские силовики вели артиллерийский, минометный огонь, обстреливали из вооружения боевых машин пехоты (БМП), гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в течение суток 9 января с украинской стороны зафиксировано пять эпизодов обстрелов территории ДНР. Следует также отметить, что ранее стороны конфликта в Донбассе договорились о «новогоднем перемирии», вступившем в силу 23 декабря.

Однако, несмотря на перемирие, ВСУ продолжают обстреливать территорию ДНР и ЛНР, в результате чего получают ранения и гибнут мирные жители.

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