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В Германии задержали фуры с американскими гаубицами

Политика

У водителей отсутствовали документы, необходимые для перевозки грузов подобного типа по территории страны

В Германии задержали фуры с американскими гаубицами
Фура

Берлин, 11 января 2018, 08:10 — REGNUM  На востоке Германии дорожные полицейские остановили фуры с американскими самоходными гаубицами Howitzer M109, сообщает Bild.

По данным издания, инцидент произошел в федеральной земле Саксония, вблизи города Баутцен. Шесть фур в Германию по заказу США транспортировала компания-перевозчик из Польши.

При проверке выяснилось, что у водителей отсутствовали документы, необходимые для перевозки грузов подобного типа по территории страны. Также груз не соответствовал заявленным габаритам и превышал разрешенный вес — при взвешивании каждая фура была перегружена примерно на 16 тонн.

Кроме того, отсутствовали машины сопровождения, необходимые в подобных случаях. В числе нарушений полицейские выявили и несоблюдение несколькими водителями режима труда и отдыха.

В результате фуры были отправлены на стоянку. Для дальнейшего передвижения транспортной компании необходимо устранить все нарушения, а также выплатить штраф.

Напомним, ранее сообщалось, что американская военная техника застряла прямо посреди асфальтированной дороги вблизи города Любен в Польше.

Читайте подробнее: Американская военная техника не смогла проехать по дорогам Польши

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