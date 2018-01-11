Четверг, 11 Января 2018 года
14:38:14 МСК

Счетная палата США заподозрила Пентагон в искажении данных о субмаринах

Политика

Ведомство выразило сомнение в том, что технические характеристики подлодок и стоимость их производства отвечают «современным стандартам научно-технического прогресса»

Счетная палата США заподозрила Пентагон в искажении данных о субмаринах
Иллюстрация: Navylive.dodlive.mil
Подводная лодка

Вашингтон, 11 января 2018, 07:53 — REGNUM  Новые американские подлодки класса «Колумбия», о которых ранее сообщали в Пентагоне, могут не отвечать уровню «технологической готовности». Об этом, как передает Warrior Maven, говорится в докладе Счетной палаты США.

Так, ведомство выразило сомнение в том, что технические характеристики подлодок и стоимость их производства отвечают «современным стандартам научно-технического прогресса».

«На данный момент неизвестно, будут ли они (субмарины) работать по плану, задержаны в производстве или стоить больше ожидаемого», — отмечается в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп потребовал увеличить число боевых кораблей ВМС страны до 350 единиц, тогда как сейчас в боевом составе военно-морского флота страны состоят 277 кораблей различных типов.

Читайте также: ВМС США ищут способ нарастить темпы постройки новых подлодок

А также: ВМС США пополнились 14-й атомной субмариной класса «Вирджиния»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-морской флот
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить