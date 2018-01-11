Ожидание «чего-то от кого-то и когда-то»: что ждет Новгородскую область

Великий Новгород, , 04:02 — REGNUM Прогнозы экспертов относительно ждущих Новгородскую область в наступившем году событий разошлись. Мнения варьируются между пессимистичным, оптимистичным и «туманным» сценариями. Корреспондент ИА REGNUM Ольга Ларина выяснила, какие прогнозы дают области, в которой впервые за девять лет сменился губернатор.

Представитель «Агентства политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) в Новгородской области, политтехнолог Алексей Громский подчеркнул внимание федерального центра к проблемам Новгородской области.

«Значительные средства по президентским грантам получили некоммерческие организации социальной направленности. Транш из федерального бюджета поступил и на поддержку инфраструктуры развития малого предпринимательства. Необходимый медицинский и школьный транспорт для новгородских школ и больниц был закуплен напрямую на средства федерального бюджета по решению первых лиц государства. Закупки медицинского оборудования, в том числе и мобильных комплексов диагностики, ожидают оформления в первые рабочие дни 2018 года. И осуществить их также позволят дополнительные федеральные средства», — указал эксперт.

Политтехнолог Михаил Шимановский считает «постоянный рост социально-экономического напряжения, вызванный глубокими издержками в экономике и управлении регионом», главной тенденцией, которая получит развитие в наступившем году. По его мнению, расчёт на реструктуризацию долгов, очевидно, себя не оправдает, что вынуждает губернатора под разнообразными лозунгами «оптимизации» начинать урезание бюджетных расходов на социальную сферу.

«Важный дестабилизирующий фактор, который будет определять негативные перспективы региона, состоит в том, что губернатор и его команда на ходу учатся госуправлению с обременением в виде населения — немногочисленного, стареющего. С одновременным оттоком профессиональных кадров и молодёжи в столицы, с деградирующими районами Новгородской области (за исключением двух-трёх крупных) и областным центром — Великим Новгородом — в виде практически единственного донора», — полагает Шимановский.

Политолог и социолог Александр Жуковский считает, что 2017 год принес не разрядку, а только еще большее количество неясных заявлений и инициатив, перемешавших в головах людей прошлое и настоящее.

«Субъективное ожидание (чего-то от кого-то и когда-то) стало основным, затянувшимся социальным феноменом и, скорее всего, останется перспективой 2018 года», — считает политолог.

Что могло бы помочь выправлению положения, читайте в статье: Проверка на прочность: каким будет 2018 год для Новгородской области?

Обратите также внимание на другие статьи Ольги Лариной по региональной проблематике.