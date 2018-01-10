Додон: Мы будем терпеть, а власти должны молиться

Кишинёв, , 16:21 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон считает, что назначение новых министров спикером парламента Андрианом Канду является незаконным и недемократичным. В то же время Додон призвал своих сторонников «избегать эмоций» и дождаться парламентских выборов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Назначенные министры, по словам Додона, не обладают необходимой легитимностью.

«В другом политическом и геополитическом контексте было бы оправданным силовое вмешательство народа для пресечения недобросовестных действий режима. Однако в настоящее время, когда до парламентских выборов осталось всего несколько месяцев, нам необходимо избегать эмоций и желания наказать правительство любой ценой. Любая социальная дестабилизация или волнение могут привести к жертвам, что поставит под знак вопроса результаты парламентских выборов, даже если они будут досрочными», — заявил президент.

У любого терпения, по его словам, есть предел. Президент и его Партия социалистов, добавил Додон, оставляют за собой право «обратиться с призывом к мобилизации сотен тысяч граждан для прекращения конституционных нарушений и беззакония».

«Имейте в виду, господа из правительства и парламентского большинства, что граждане всё видят и всё понимают. Чем антисоциальней и антигосударственней ваше нынешнее поведение, тем болезненней будет ответный удар. Молитесь, чтобы получить этот удар на парламентских выборах, а не до этого», — подвел итог Игорь Додон.

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду 10 января в качестве и.о. президента страны подписал указы о назначении новых членов правительства. В тот же день семь новых министров принесли присягу и вступили в должность.

Спикер исполняет обязанности президента по решению Конституционного суда ввиду того, что президент Игорь Додон дважды отказался подписывать указы о назначении министров. Поэтому КС принял решение временно приостановить исполнение Додоном обязанностей президента и предоставить Канду, как и.о. президента, право подписать указы о назначении министров. Ранее по той же модели, в обход Додона, в Молдавии был назначен министр обороны и введен в силу закон о запрете российских новостей.

ИА REGNUM напоминает, что президент в Молдавии обладает декоративными полномочиями и фактически лишен рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Вся полнота власти в стране сконцентрирована в руках лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, имя которого Додон в своих выступлениях даже не осмеливается произнести. В то же время Додон и его Партия социалистов по многим вопросам активно взаимодействуют с Плахотнюком, в частности, поддержали переход к смешанной системе выборов, которая с большой вероятностью позволит Плахотнюку остаться у власти и после выборов 2018 года.

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