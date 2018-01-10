США устроят слежку за Россией, Донбасс нанёс удар по Украине: Радио REGNUM

Москва, 10 января 2018, 17:00 — REGNUM
- Надежда на стабильность: Москва приветствует договорённости КНДР и Южной Кореи;
- Всевидящее око: наблюдатели США будут следить за выборами в России;
- Дипломатическая смена: глава Кремля сменил послов России в Германии и Уругвае;
- Последствия войны: конфликт в Донбассе лишил Украину железнодорожного маршрута;
- Преступление и наказание: директор «сатанинского» лицея попала под следствие.
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