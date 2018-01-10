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США устроят слежку за Россией, Донбасс нанёс удар по Украине: Радио REGNUM

Политика

Вашингтон намерен следить за выборами российского президента, а Киев лишился главного железнодорожного маршрута

США устроят слежку за Россией, Донбасс нанёс удар по Украине: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 10 января 2018, 17:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Киев призывает атаковать Россию, Минск разжигает русофобию: Радио REGNUM

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