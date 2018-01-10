Среда, 10 Января 2018 года
14:37:32 МСК

Железняк: В провокацию с дронами вовлечены иностранные спецслужбы

Политика

В начале января дроны атаковали военную базу России в Сирии

Москва, 10 января 2018, 13:38 — REGNUM  Запуск дронов с территории провинции Идлиб, которую должна контролировать турецкая сторона, «является попыткой спровоцировать напряжение между Россией и нашими союзниками по антитеррористической борьбе в регионе». Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

В атаке на российские военные объекты в Сирии 5—6 января боевики использовали 13 ударных беспилотников самолетного типа: десять — на авиабазу Хмеймим и еще три — на пункт МТО в Тартусе, сообщил высокопоставленный источник в Минобороны России.

«Убежден, что российская и турецкая сторона тщательно изучат происшествие и совместно примут необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций. Очевидно, что различные провокации могут быть предприняты бандитами и в дальнейшем, к этому необходимо быть готовыми», — считает Железняк.

Направленность атаки на выявление степени эффективности противовоздушной защиты российских баз и «уровень технологий, использованный террористами для одновременного управления и целенаведения трех десятков дронов (данные депутата Госдумы Дмитрия Саблина со ссылкой на собственные источники в Минобороны), свидетельствуют о вовлеченности в организацию этой провокации иностранных спецслужб», указал парламентарий.

По мнению военных, под угрозой реального боевого удара террористов с использованием таких беспилотников могут оказаться невоенные объекты и гражданское население в любой стране мира.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Атака дронов на авиабазу РФ Хмеймим в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить