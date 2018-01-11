Украинские гастарбайтеры ехали на хорошую работу, а попали в концлагерь

Варшава, , 01:59 — REGNUM Начало 2018 года заинтересовало польскую региональную прессу вопросами религии, экологии и финансового благосостояния граждан. На этом фоне особенно выделяется новость о ситуации, в которую попали украинские гастарбайтеры. О случившемся пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Предприниматель из города Вроцлава обвиняется окружной прокуратурой в торговле людьми. Пани Агнешка начиная с 2014 года нанимала на работу украинских строителей, обещая им официальное оформление и хорошие условия труда. Однако работники, приезжая на польскую землю, попадали буквально в трудовой концлагерь. Их селили по 11 человек в двух комнатах, где не было даже кроватей. У них отбирали документы, за работу не платили. Платить работники, как выяснилось, должны были и за квартиру, и за спецодежду, и за медосмотры, и за обучение. За промахи украинцев штрафовали, причем в число нарушений входило обсуждение того, что хозяйка не дает зарплату (штраф — 1500 злотых) и что работодателя хорошо бы сменить (5000 штраф).

По результату не наниматель оказался должен строителям, а они — ему. Один из работников, например, открыв конверт, в котором должны были лежать заработанные деньги, нашел в нем записку: «минус 236 злотых». При этом за два месяца работы он всего-то и получил, что авансов на тысячу злотых. Другой два месяца трудился ежедневно (не считая всего двух выходных), от переутомления упал в обморок, а его обещание уйти встретило угрозу вывести его в лес, если он кому-то расскажет, что тут не платят.

Обвинительное заключение прокуратура направила в суд, в случае обвинительного приговора пани Ангешке грозит до 25 лет тюрьмы.

О других новостях польской прессы читайте в обзоре: Польша регионов: трудовой концлагерь со штрафами для украинцев

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