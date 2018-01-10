Минобороны РФ опровергло данные об атаке 31 БПЛА в Сирии

Москва, , 13:20 — REGNUM Информация о том, что террористы при нападении на российские военные объекты в Сирии использовали более чем 13 беспилотников — а именно 31, не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что при нападении на Хмеймим боевики применили 10 беспилотников самолетного типа, а при атаке базы ВМФ в Тартусе — еще три. Итого было уничтожено и захвачено 13 БПЛА, подчеркнули в Минобороны России.

В настоящее время все сбитые и захваченные беспилотники собраны и исследуются военными специалистами.

В Минобороны также отметили, что сам факт передачи подобных технологий террористам мог произойти только со стороны высокоразвитой в данной сфере державы.

Напомним, 9 января заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов заявил, что Росгвардия будет создавать в подразделениях спецназа группы специалистов по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Эти специальные группы будут «обкатывать» экспериментальные образцы техники для борьбы с БПЛА.

Читайте также: Росгвардия создаст группы спецназа по борьбе с дронами