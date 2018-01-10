Война в Донбассе лишила Украину главного железнодорожного маршрута

Киев, , 11:17 — REGNUM Киев лишился возможности пользоваться ключевой железнодорожной трассой с запада на восток Украины после начала гражданской войны в Донбассе, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян,сообщают 10 января «Украинские новости».

По его словам, транспортная политика Украины была полностью пересмотрена после начала военного конфликта на востоке страны. Правительству пришлось в срочном порядке переориентировать транспортные потоки по новым автомобильным и железнодорожным направлениям «запад — юг» и «север — юг».

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Омелян подчеркнул, что ранее на Украине пользовались основным маршрутом, пролегающим с запада на восток, однако сегодня им пользоваться нет возможности.

«Он фактически не функционирует в том объеме, в котором должен работать», — сказал Омелян.

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Напомним, гражданская война в Донбассе началась в 2014 году из-за агрессивной русофобской политики Киева. Не желая подчиняться новым незаконным властям, жители Донецкой и Луганской Народной Республики (ДНР и ЛНР) проголосовали на референдуме за независимость республик.

Киев не принял результаты референдума и, заявив о «российской оккупации», начал массированную атаку регулярными войсками на Донбасс. Однако ополченцы смогли отбить нападение, в результате чего конфликт перешел в тлеющую стадию.

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