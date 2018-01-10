Жириновский: Работа фракции ЛДПР в Госдуме заблокирована

Москва, , 11:05 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмущен отсутствием карточек для голосования у депутатов фракции во время пленарного заседания, он потребовал просмотра данных с камер видеонаблюдения и лишения мандата «подлеца и негодяя», передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

Депутаты фракции не смогли принять участие в процедуре регистрации. На местах не оказалось карточек для голосования 30 из 40 депутатов фракции. Кроме наших «потерялась» только одна карточка депутата из другой фракции.

«Это покушение на государственный террор», — заявил Жириновский.

«Остается только депутат, депутат-мошенник, депутат-вор, который или 29 декабря зашел, там где сидит фракция ЛДПР, собрал (карточки для голосования), видимо, в полупьяном состоянии, потому что на трезвую голову трудно это сделать, у нас был маленький банкет, вы помните, или сегодня утром», — отметил парламентарий, который не допускает мысли о том, что это мог сделать представитель ФСО.

«Это чудовищно — заблокировать работу. Орган государственной власти. Я бы вообще не начинал заседание, у нас что — камеры не работают? Вот они стоят, камеры все, и показать лицо этого подлеца и негодяя. Он сидит здесь, среди нас», — возмущен лидер ЛДПР. По его мнению, это сделал представитель фракции КПРФ.

Фракция ЛДПР будет требовать досрочного прекращения полномочий депутата, заблокировавшего работу думской фракции.

Со своей стороны спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что данные видеокамер просматривваются.

«Сотрудники ФСО просматривают информацию с камер, и как только будет установлено, кто это сделал, мы обязательно покажем его лицо на мониторах… Тогда уже будет понятно, кто это сделал», — ответил на выступление Жириновского Володин.

В КПРФ предложили ЛДПР смотреть в зеркало.

«У нас во фракции есть тот, кто отвечает за работу фракции, смотрит, что все карточки есть», — указал депутат Госдумы Николай Коломейцев.

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