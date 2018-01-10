Владимир Путин — самый популярный иностранный политик в Сербии

Белград, , 10:51 — REGNUM Согласно результатам опроса, проведенного с 3 по 9 января агентством социальных исследований Gallup, президент России Владимир Путин продолжает оставаться наиболее популярным иностранным политиком в Сербии, сообщает 9 января сербское издание «Вечерние новости».

Российского лидера поддерживают около 80% опрошенных жителей страны. Следом за Владимиром Путиным по популярности идет глава Китая Си Цзиньпин, за него свой голос отдал 61% участвовавших в опросе. На третьей позиции следует канцлер Германии Ангела Меркель, ей симпатизируют 38% респондентов.

К президенту США Дональду Трампу и президенту Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся около трети участвовавших в исследовании.

Более сдержанно в Сербии относятся к главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Хуже всего респонденты относятся к президенту Ирана Хасану Рухани, его поддерживают лишь 17%.

Отметим, популярность российского лидера Владимира Путина в Сербии находится на стабильно высоком уровне на протяжении последних 15 лет.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря в Москве заявил, что Сербия, несмотря на своё стремление вступить в ЕС, никогда не присоединится к санкциям против России.

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