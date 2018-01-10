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Миронов ответил на слухи о смерти «Справедливой России»

Политика

Все покажет сентябрь

Москва, 10 января 2018, 10:01 — REGNUM  Слухи о кончине «Справедливой России» «сильно преувеличены». Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.

Миронов ответил оппонентам, которые предрекают смерть партии из-за решения поддержать самовыдвижение Владимира Путина.

«Нам 11 лет, хоронят нас 11 лет. Цыплят по осени считают… Давайте вспомним о похоронах «Справедливой России» после единого дня голосования в сентябре», — сказал депутат Госдумы.

По его прогнозам, партия на сентябрьских выборах будет теснить КПРФ и приблизится ко второму месту.

Выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года.

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