Миронов ответил на слухи о смерти «Справедливой России»

Москва, , 10:01 — REGNUM Слухи о кончине «Справедливой России» «сильно преувеличены». Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.

Миронов ответил оппонентам, которые предрекают смерть партии из-за решения поддержать самовыдвижение Владимира Путина.

«Нам 11 лет, хоронят нас 11 лет. Цыплят по осени считают… Давайте вспомним о похоронах «Справедливой России» после единого дня голосования в сентябре», — сказал депутат Госдумы.

По его прогнозам, партия на сентябрьских выборах будет теснить КПРФ и приблизится ко второму месту.

Выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года.