В РФ разработают меры профилактики нарушений оборота спецсредств

Москва, , 09:48 — REGNUM Ряд ведомств займется разработкой мер по предупреждению нарушений оборота спецсредств. Такое распоряжение отдал премьер-министр России Дмитрий Медведев во исполнение поручений главы государства по итогам большой ежегодной пресс-конференции, сообщает 10 января пресс-служба правительства РФ.

Речь идет о специальных технических средствах, предназначенных для негласного получения информации. ФСБ, Минпромторг, Минэкономразвития, Минкомсвязи и ФТС должны представить свои предложения, которые позволят предупредить нарушения в этой области.

Предлагаемые меры должны касаться таможенного контроля в отношении таких средств и обеспечения их идентификации. А также — информирования лиц о возможной покупке таких средств и ограничениях, связанных с их оборотом.

Ведомствам рекомендовано уделить особое внимание сфере электронной торговли. Для исполнения поручения отведен срок до 1 марта 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной проинформировал о начале масштабной проверки уголовных дел, связанных с применением статьи Уголовного кодекса о незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Это сделано для выявления возможных «перегибов» в применении этой нормы на местах.

14 декабря 2017 года во время большой пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину был задан вопрос об уголовном преследовании фермера из Курганской области, который купил GPS-трекер, чтобы следить за коровой. Путин признался, что не слышал о такой статье, и призвал «как-то отрегулировать этот вопрос».

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