На Украине хотят атаковать военные базы РФ с помощью дронов

Киев, , 09:25 — REGNUM Главред украинского новостного сайта «Цензор.Нет» Юрий Бутусов призвал подобно сирийским террористам атаковать российские военные базы с помощью беспилотников. Об этом он написал 9 января в своем Facebook.

Бутусов называет героями террористов, обстрелявших из минометов российскую базу в сирийском Хмеймиме 31 декабря.

«Боевая группа сирийцев совершила выдающийся подвиг», — пишет он.

Также редактор украинского СМИ предлагает повторить в Донбассе нападение дронов, осуществленное террористами в Сирии против российских военных баз.

«Массированное насыщение войск дронами, планирование ударных операций, чтобы отомстить РФ, — это будущее, которое нам необходимо приближать», — пишет главред украинского СМИ.

Кроме того, Бутусов отмечает, что на Украине существуют и конструкторы, и производственные мощности, способные «в кратчайшие сроки насытить армию и спецслужбы целым флотом беспилотников».

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Напомним, 9 января заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов заявил, что Росгвардия планирует создать в подразделениях спецназа специальные группы по борьбе с беспилотниками.

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Сотрудники этих групп должны заниматься, по словам представителя ведомства, «обкаткой» экспериментальных образцов техники для борьбы с БПЛА.