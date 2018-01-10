Washington Post: Идея Опры-президента показывает деградацию демократии США

Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Несмотря на то, что известная телеведущая и активистка Опра Уинфри положительно отличается от главы Белого дома Дональда Трампа — свое состояние она заработала сама, тогда как Трамп его унаследовал, она объединяет людей, вместо того чтобы разделять их, в людях она вызывает позитивные эмоции, в отличие от нынешнего президента-республиканца, — тот факт, что столь большое число людей восприняло серьезно ее возможное выдвижение на пост президента США, свидетельствует о той степени деградации, в которой находится современная демократия в США, пишет Энн Аппельбаум в статье для американского издания The Washington Post.

Читайте также: Следующим президентом США может стать Опра Уинфри — Washington Post

На протяжении долгого времени существовал опасный разрыв между тем, какие качества нужны, чтобы попасть в Белый дом, и тем, благодаря чему его глава может с успехом там работать: для того чтобы стать главой США, нужны дерзновение и харизма, тогда как для проведения законопроектов через Конгресс, проведения переговоров с иностранными лидерами и формирования коалиций как дома, так и за рубежом необходимы знания и много опыта. Для этого необязательно, считает Аппельбаум, принадлежать к специальной касте, получать элитное образование. Вместо этого нужно вложить многие годы в политическую деятельность, а не бизнес или телевидение, а также параллельно создавать широкий спектр контактов.

Даже бывший президент США Барак Обама, который был и законодателем в одном из штатов, а также один срок занимал пост сенатора США, столкнулся с проблемой отсутствия у него опыта и недостатка контактов в Конгрессе, особенно на другом конце политического спектра — в Республиканской партии. Трамп же из-за его воинствующего невежества не только не смог провести все свои законопроекты, более того, ряд его исполнительных указов — и так поверхностных — оказался заблокированным.

Недостаток у Трампа квалификации и опыта не должен приводить к снижению общей планки. Сейчас, когда одним нажатием кнопки можно все что угодно купить, выразить любые собственные взгляды, очень заманчивой становится мысль о том, что политические изменения должны стать столь же простыми. Это не так, и так никогда не будет.

В такой конституционной демократии, как в США, подчеркивает автор, все важные изменения требуют времени, они должны исходить из штатов и проходить через межпартийные коалиции. Эти меры увенчиваются успехом потому, что большое число людей работает на их успех. Желание получить в свои руки мгновенное решение, а также стремление к тому, чтобы кто-то извне пришел и решил все проблемы, это не только недемократично, но является иллюзией.

Если Опра Уинфри, заключает автор, серьезна в своем намерении идти в политику, она должна сначала избираться в сенат, где она должна будет научиться превращать эмоции в вопросы, а вопросы в законы. Она должна решить, нравится ли ей такого рода работа, потом понять, удается ли ей такая работа, и уже после этого избираться на пост главы Белого дома.

Президент в США не символ, он активно работающая часть политического процесса, и каждый, кто стремится быть президентом, должен быть готов к тому, чтобы посвятить определенное время для понимания этого процесса. В противном случае американская общественность не должна воспринимать таких людей серьезно.