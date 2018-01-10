Трамп: Я побью Опру в президентской гонке

Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил 9 января, что возможность выдвижения известной телеведущей Опры Уинфри в качестве кандидата на выборах 2020 года его не страшит, сообщает американское агентство Associated Press.

«Да я побью Опру [Уинфри] в президентской гонке», — отметил глава Белого дома.

«С Опрой будет весело», — добавил Трамп, подчеркнув, что хорошо знает известную телеведущую.

Президент-республиканец указал также на то, что Уинфри ему нравится, однако он не считает, что она будет баллотироваться. Сам Трамп участвовал в известном ток-шоу Уинфри в 1988 и 2011 годах.

Напомним, в ходе церемонии награждения премии «Золотой глобус» Опра Уинфри выступила с речью, в которой она подчеркнула роль сильных женщин, а также призвала бороться против сексуальных домогательств и власти «влиятельных мужчин».

Целый ряд членов Демократической и Республиканской партий воспринял ее речь как начало предвыборной кампании, а американские издания вышли с целой серией статей, в которых не только анализировалось такое выдвижение, но и выражалась на него надежда.

Сама Уинфри этот вопрос пока не прокомментировала, однако ее партнер Стедман Грэм заявил в интервью Los Angeles Times, что «все зависит от людей».