«Во избежание случайностей»: СМИ сообщили о втором дивизионе С-400 в Крыму

Севастополь, , 07:43 — REGNUM В Севастополе для контроля воздушного пространства на границе с Украиной развернут второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

По данным агентства, второй дивизион С-400 в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной. Его задача — вовремя обнаружить несущие угрозу воздушные объекты со стороны Украины и, при необходимости, уничтожить их.

Это связано с тем, что Украина не только усиливает агрессивную риторику в отношении Крыма, но и проводит испытания крылатых ракет, которые представляют опасность для полуострова: траектория их полета практически непредсказуема.

«Во избежание «случайностей», в Крыму формируется эшелонированная система противовоздушной обороны», — заключил собеседник агентства.

Ранее, в августе 2017 года, расположенный в Крыму зенитный ракетный полк 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа получил на вооружение зенитную ракетную систему — С-400 «Триумф».

В Минобороны РФ отметили, что развертывание С-400 «Триумф» на территории Крыма является частью плановой работы по совершенствованию систем противовоздушной обороны России.

Новая система, в частности, позволяет осуществлять перехват до 400 целей одновременно и взять под оборону объекты в радиусе 400 километров.

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