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Украина вводит контроль для россиян, другие страны — безвиз: Радио REGNUM

Политика

С 1 января граждане России могут въехать на территорию Украины лишь по биометрическим загранпаспортам, а в 110 стран мира — без визы

Украина вводит контроль для россиян, другие страны — безвиз: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 10 января 2018, 08:00 — REGNUM  

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