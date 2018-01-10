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Остудить «горячие головы»: посольство РФ советует США не вмешиваться

Политика

Поведение Вашингтона – это лицемерие и попытка давить на Москву

Вашингтон, 10 января 2018, 05:33 — REGNUM  Заявление Госдепартамента США по поводу отказа российским ЦИК в регистрации блогера Алексея Навального в качестве кандидата на выборах президента — 2018 — это попытка вмешаться во внутренние дела России, сообщает посольство РФ в Вашингтоне в Twitter.

«Мы хотели бы остудить «горячие головы» в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в Российской Федерации и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны», — говорится в сообщении посольства.

Напомним, 26 декабря в Госдепе США заявили: «Мы продолжаем выражать обеспокоенность в связи с существующим применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосам — от журналистов и до активистов гражданского общества и оппозиционных политиков».

Читайте подробнее: Госдеп — «за честные выборы в РФ». США и ЕС недовольны провалом Навального

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 декабря официальный представитель Европейской службы внешних действий Майя Косьянчич заявила, что отказ ЦИК зарегистрировать Навального говорит об отсутствии в России политического плюрализма.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС выразил недовольство отказом ЦИК по кандидатуре Навального

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