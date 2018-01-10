Небензя – после совещания в СБ ООН: Ракка заминирована и полна трупов

Нью-Йорк, США, , 03:24 — REGNUM Состояние, в котором сегодня находится город Эр-Ракка (Сирия), можно назвать гуманитарной катастрофой, сообщил Василий Небензя, постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций, по итогам совещания в СБ ООН.

Выступая на заседании в СБ ООН, российский дипломат отметил, что в Ракке ужасная ситуация. Город не восстанавливается, люди «живут в нечеловеческих условиях».

«Наши американские коллеги боролись там с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сровняли город с землей, сейчас там весь город заминирован, полон трупов убитых людей, есть риск эпидемии, отсутствуют вода, электричество, нет медицинских учреждений по сути своей», — сказал Небензя.

Дипломат подчеркнул, что ситуация в Ракке «близка к гуманитарной катастрофе». Но Запад и его союзники предпочитают этого не замечать, акцентируя внимание на том, что происходит в мухафазе Идлиб (Сирия).

«Они говорят про то, что им интересно говорить», — сказал Небензя.

Напомним, 8 января официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лерке заявил: доступ гуманитарных организаций в Идлиб ограничен, что «вызывает беспокойство».

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Отметим, что в октябре 2017 года Ракка была освобождена от террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Операцию по освобождению города проводили «Силы демократической Сирии» при поддержке США.

9 января 2018 года российская сторона инициировала обсуждение в СБ ООН ситуации в Ракке. Необходимость обсуждения проблемы вызвана тем, что Запад не признает катастрофичности сложившегося в городе положения.

Ранее, 29 ноября, Небензя заявлял, что Вашингтон пытается «скрыть тяжелые последствия своей военной операции» по освобождению Ракки.

Того же мнения придерживаются в Дамаске: в бедственном положении Ракки виновны не только ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и так называемая антитеррористическая коалиция, устроившая в этом городе при освобождении от террористов «кровавую бойню, унесшую тысячи жизней».

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