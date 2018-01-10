«Мы обнищали, нас угнетают»: воскресенье, о котором не хотят вспоминать

Алексей Банников, , 05:00 — REGNUM

Событие, которое произошло 113 лет назад вспоминать в современной России не принято. Речь идёт о трагических воскресных событиях 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге, в результате которых погибли и были ранены сотни безвинных людей. В этот день произошёл расстрел демонстрации рабочих, которые обратились с петицией к российскому императору Николаю Романову.

В истории России этот день получил название «Кровавое воскресенье». В результате расстрела мирной демонстрации только по официальным данным департамента полиции в итоге погибли 130 человек и ещё порядка 300 были ранены. «Кровавое воскресенье» стало спусковым крючком начала Русской революции 1905−1907 гг., счёт жертвам которой шёл уже не на сотни, а на тысячи.

Сегодня очень часто и справедливо мы слышим как представители власти и духовенства заявляют о необходимости помнить историю нашей страны такой, какой она есть, без фальши. С этим трудно не согласиться, а потому стоит вспомнить, что же предшествовало событиям 9 января и какие намерения были у тех, кто вышел в этот день «искать правды и защиты» у императора Николая II.

В декабре 1904 года на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге было уволено несколько рабочих. Все они являлись членами «Собрания русских фабрично-заводских рабочих». В конце декабря состоялось собрание трудящихся, по итогам которого было принято обратиться с петицией к директору завода и градоначальнику. Угрожая забастовкой, рабочие требовали восстановить в трудовых правах всех уволенных. К директору была отправлена депутация из числа членов «Собрания». Однако директор проигнорировал их требования, заявив, что депутация не имеет никаких полномочий. В итоге 3 января 1905 года началась забастовка рабочих Путиловского завода, которую впоследствии поддержали труженики других предприятий города. К 8 января число бастующих в Санкт-Петербурге насчитывало порядка 150 тысяч человек.

Однако уже к 5 января бастующим стало ясно, что, несмотря на протесты рабочих, владельцы заводов не намерены идти на уступки, и «Собрание» приняло решение о прямом обращении к Николаю II. Петиция, составленная священником Георгием Гапоном, была утверждена и направлена императору 8 января. Что же требовали рабочие? Для этого необходимо обратиться к тексту петиции:

«Государь! Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга разных сословий, наши жены, и дети, и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать. Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук».

Далее в петиции указано, что заводчики даже не намерены обсуждать нужды рабочих, что требования 8-часового рабочего дня, отмены сверхурочных работ и увеличения заработной платы владельцы заводов называют «незаконными»:

"Все оказалось, по мнению наших хозяев и фабрично-заводской администрации, противозаконно, всякая наша просьба — преступление, а наше желание улучшить наше положение — дерзость, оскорбительная для них».

Далее в петиции рабочие сообщают царю о своём бесправии и порабощении «под покровительством твоих чиновников, с их помощью, при их содействии»:

«Всякого из нас, кто осмелится поднять голос в защиту интересов рабочего класса и народа, бросают в тюрьму, отправляют в ссылку. Карают, как за преступление, за доброе сердце, за отзывчивую душу. Пожалеть забитого, бесправного, измученного человека — значит совершить тяжкое преступление. Весь народ рабочий и крестьяне отданы на произвол чиновничьего правительства, состоящего из казнокрадов и грабителей, совершенно не только не заботящегося об интересах народа, но попирающего эти интересы. Чиновничье правительство довело страну до полного разорения, навлекло на нее позорную войну и все дальше и дальше ведет Россию к гибели».

Далее рабочие предлагают принять меры по организации народного представительства для управления Россией, так как, по мнению манифестантов «чиновники — казнокрады и грабители русского народа» не способны управлять государством и требуется Учредительное собрание на основе равного права избрания и при условии всеобщей, тайной и равной подачи голосов. В петиции также указаны необходимые меры, которые следует принять против нищеты и бесправия русского народа:

«I. Меры против невежества и бесправия русского народа. 1) Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за политические и религиозные убеждения, за стачки и крестьянские беспорядки. 2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности, свободы слова, печати, свободы собраний, свободы совести в деле религии. 3) Общее и обязательное народное образование на государственный счет. 4) Ответственность министров перед народом и гарантии законности правления. 5) Равенство перед законом всех без исключения. 6) Отделение церкви от государства. II. Меры против нищеты народной. 1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным подоходным налогом. 2) Отмена выкупных платежей, дешевый кредит и постепенная передача земли народу. 3) Исполнение заказов военного морского ведомства должно быть в России, а не за границей. 4) Прекращение войны по воле народа».

Много ли требовали рабочие? По меркам сегодняшнего дня их требования разумны и справедливы. Убеждён, что многие наши сограждане и сегодня подписались бы под ними. А вот по меркам России начала XX века все эти требования, как и способ их подачи, — революционные. Рабочие не просто требовали «невыполнимого», они сделали это путём прямого обращения к императору, что по законам российской Империи незаконно.

«Знаю, что нелегка жизнь рабочего. Многое надо улучшить и упорядочить, но имейте терпение. Вы сами по совести понимаете, что следует быть справедливыми и к вашим хозяевам и считаться с условиями нашей промышленности. Но мятежною толпою заявлять Мне о своих нуждах — преступно. <…> Я верю в честные чувства рабочих людей и непоколебимую преданность их Мне, а потому прощаю им вину их», — заявил 19 января 1905 года Николай II в своей речи к депутации.

Тем не менее, как показало время, «преданность» рабочих Николаю II после кровавых событий в воскресенье 9 января 1905 года изрядно пошатнулась. В течение последующих полутора лет в России начнёт полыхать Первая русская революция, в ходе которой рабочие и крестьяне отстаивали не только свои трудовые права, но и право считаться людьми, а не безмолвными и бесправными рабами.

Как мы знаем из дальнейших событий, революция будет подавлена. Николай II пойдёт на некоторые уступки, в частности была учреждена Государственная дума, а также снижены, а затем и упразднены неподъёмные выкупные платежи бывших помещичьих крестьян, которые они выплачивали за землю после освобождения от крепостного рабства реформой 1861 года.

Однако эти меры не сняли, да и не могли снять вызвавшее Первую русскую революцию социальное напряжение. Накопленные за последние столетия противоречия так и не были разрешены, что определило предпосылки для революционных событий 1917 года. Именно поэтому нам необходимо помнить о воскресных событиях 9 января 1905 года. Тем более, что по мнению ряда современников, в тот день можно было бы избежать кровавого исхода, и даже поднять престиж монархии. Для этого Николаю II следовало бы принять петицию и депутацию рабочих в тот же день, пойти на некоторые уступки и оказать воздействие на вдохновителя шествия священника Гапона. Другие оспаривали подобные предположения, считая «Кровавое воскресенье» неизбежным.

Но что совершенно бесспорно, так это то, что протестные выступления в начале XX века взаимосвязаны с тяжёлым положением трудового народа в Российской Империи, который начал борьбу за свои элементарные права, кажущиеся сегодня неотъемлемыми. А революционные события начала XX в России не результат заговора иностранных держав и применения «оранжевых технологий», а следствие глубинных противоречий, которые Николай II так и не смог решить «сверху». И если в 1905 году репрессии против трудящихся смогли сохранить монархию, то загнанное в «подполье» недовольство рабочих и крестьян существующим режимом превращалось в большую пороховую бочку, которая в 1917 году рванула так, что само существование исторической России оказалось под вопросом. А отстоять государственность удалось во многом благодаря железной воле большевиков, которые отстояли независимость Советской России в ходе Гражданской войны и интервенции иностранных держав.

Не стоит сомневаться, что 2018 год в нашей стране пройдёт под знаком столетия расстрела отрекшегося от престола в марте 1917 года Николая Романова и его семьи. И это событие нужно и должно помнить. Однако при этом мы не имеем права забывать целую череду кровавых событий во время царствования последнего императора, среди которых расстрел мирной демонстрации 9 января 1905 года нищих и угнетённых людей, которые всего лишь требовали законного права считать себя людьми.