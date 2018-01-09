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Больше половины потребляемого угля Украина покупает в России

Политика

Основными поставщиками твердого топлива также являются США и Канада

Киев, 9 января 2018, 21:22 — REGNUM  Основным поставщиком угля на Украину является Россия — по итогам 2017 года доля импорта из РФ составила 56,6% от общего объема закупок, сообщает 9 января УНИАН со ссылкой на государственную фискальную службу.

В 2017 году расходы на закупку каменного угля выросли в 1,87 раза. Если в 2016 году Киев тратил $ 1,476 млрд, то в 2017 году было потрачено $ 2,744 млрд.

Основными поставщиками твердого топлива также являются США и Канада.

При этом экспорт каменного угля и антрацита из Украины в 2017 году вырос в два раза и составил $105,5 млн.

Украинская генерирующая компания ДТЭК получает энергетический уголь в том числе из ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года украинские власти полностью заблокировали грузовое транспортное сообщение с Донбассом, который являлся крупным поставщиком угля на Украину. В результате Киев был вынужден покупать чёрное топливо у США, Канады и ЮАР. При этом цена угля, поставленного из этих стран, значительно выше из-за больших расходов на доставку.

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