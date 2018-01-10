Рубикон. «Жребий брошен»

Владимир Югасов, , 05:04 — REGNUM

Имя Цезаря со временем превратилось в царские титулы, такие как царь и кайзер. Цезарь совершил переворот в Риме, сделал многое для разрушения республиканского строя и проложил путь императорам, которые принесли Риму стабильность и тиранию. Род Юлиев, старинный патрицианский род. Согласно легенде, Юлии происходили от Венеры, ее сына Энея, выходца из Трои. Эней прародитель не только Юлиев, но и всего Римского народа. Таким образом, происхождение Цезаря было более чем респектабельно. Из поколения в поколение отец, дед Цезаря звались — Гай Юлий.

Первоначально у Цезаря не было достаточно своих денег на обеспечение активной политической жизни и избирательные кампании. И он как оратор помогал тем, у кого эти деньги были, в частности богатейшему человеку в Риме, Марку Крассу. Цезарь был гениальным полководцем, завоевавшим не только варварскую Галлию, но посредством гражданской войны и Римскую республику с ее даровитыми полководцами и легионами соотечественников. Литературный талант Цезаря, который мы можем оценить в его «Записках о Галльской войне», прекрасно описывает то, как Рим, ведя все войны как оборонительные, захватил большую часть мира. Цезарь мог находить общий язык и с простыми легионерами из пролетариев, и с аристократами. Благоразумность Цезаря уберегла его от активной политической борьбы во времена террора диктатора Суллы. Не поддерживая авантюры политического лагеря популяров, Цезарь сдерживал сенатскую аристократию от террора в адрес своих политических противников. Рим был силен гением таких граждан, как Цезарь. Граждан, не разрушавших республиканский строй, но в ожесточенной политической борьбе против корысти, косности и излишнего консерватизма сенатской аристократии и олигархии проводивших благие для римского государства и народа реформы. До поры до времени проводить реформы и участвовать в политике Цезарь мог с помощью образования триумвирата — сговора с самым богатым человеком в Риме, Марком Крассом, и соперником Красса, прославленным полководцем Помпеем, который выражал интересы легионеров. Цезарь был младшим партнером в триумвирате, выразителем интересов римского плебса, стабилизируя положение Красса и Помпея. Сам триумвират стабилизировал политическую жизнь в Риме, так что трое граждан, а не Сенат, долгое время управляли Римом. Поочередно занимая должности консулов, которых в Риме было два, члены триумвирата отправились приумножать Рим славой, богатством и территориями: Цезарь в Галлию, Помпей в Испанию, Красс в Сирию. Правление триумвирата окончилось под давлением многих обстоятельств: Красс погиб на войне, умерла во время родов выданная замуж за Помпея дочь Цезаря. Сенатская аристократия, давно стремящаяся внести раскол в союз оставшихся членов триумвирата, Помпея и Цезаря, сделала все возможное для раскола.

Со смертью Красса триумвират стал своего рода дуумвиратом. В Риме противоречия политических лагерей популяров (народа) и сенатской аристократии достигли предела. На 53—52 годы не удалось даже провести выборы, на римских улицах царила анархия. Вожди популяров просто устраивали резню на форуме Рима, не давая провести процедуры принятия законопроектов Сената, которые были во вред римскому народу. Римские сенаторы, попадавшие в потасовки на улицах Рима, нередко вынуждены были притворяться мертвыми, чтобы потом как-то улизнуть. Для подавления беспорядков в Риме Сенат назначил консулом одного Помпея. Возвращавшийся после победоносного похода в Галлию Цезарь видел, что Сенат, расправившись с беспорядками в Риме, готовится расправиться и с ним по его возвращении в столицу. Не надеялся Цезарь на помощь своего друга Помпея, уже ревновавшего к славе Цезаря среди легионеров. По римскому закону, полководец, вступавший на землю Италии, должен был распускать свои легионы, легионеры возвращались на родину гражданами, а не солдатами. На то чтобы перейти границу Италии, не распустив легионы, должны были быть веские основания, так как такой шаг был проявлением намерений силой взять Рим, актом тирании.

Река Рубикон разделяла Италийскую Умбрию, путь на Рим, от Ближней Галлии. Цезарь стоял перед выбором. Не перейти Рубикон почти наверняка означало его смерть, бунт легионов, которым Сенат не выдал бы земли, как не выдавал он (до образования триумвирата) ранее в подобной ситуации землю легионерам Помпея. В любом случае новый виток гражданской войны между популярами и Сенатом не сулил ничего хорошего. Цезарь до последнего колебался, пытаясь путем переговоров вернуться в Рим, не нарушая закона, сохранить мир, встретить положенный ему и легионерам триумф. Но в конечном итоге классовые и социальные противоречия между народом и господствовавшей над народом своекорыстной сенатской аристократией взяли верх. Старым друзьям, Цезарю и Помпею, пришлось вступать в гражданскую войну.

Защита своего достоинства, легионеров и римского народа — в конечном счете правда была на стороне Цезаря, и он перешел Рубикон.

«Жребий брошен!» — воскликнул Цезарь и вступил с войском на землю метрополии, вступил с войском в Италию и Рим.

Многие склонны были считать, что своим волевым решительным поступком Цезарь разжег гражданскую войну. Жертвы гражданской войны страшны, их несут обе стороны. Но лучше ли, когда вторая сторона оставляет беззаконие, несправедливость и террор в свой адрес без ответа. Ее бьют, а она не борется. А если эта вторая сторона, испытывающая на себе террор, — есть римский народ и его гении, каким был Цезарь, и в конечном счете сама правда — то не должен ли закон подчиниться их воле и быть переписан?

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Сирота, который построил империю: Октавиан Август