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Архиерей сравнил Бандеру с пророком, а Украину — с землей обетованной

Политика

Из обзора католической прессы

Архиерей сравнил Бандеру с пророком, а Украину — с землей обетованной
Жертвы бандеровцев

Ватикан, 10 января 2018, 06:07 — REGNUM  В первую неделю января мировая католическая пресса писала о православном Рождестве, событиях в Иране, восстановлении церквей и синагог Турции, но особенно отличилось львовское издание «Католицький Оглядач». О великой оде, которую пропело это СМИ в адрес потерявшего человеческий облик карателя Степана Бандеры, пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Статья, посвященная торжественному отмечанию 1 января 109-й годовщины со дня рождения Бандеры, оказалась полна религиозного трепета перед фигурой, удостоенной самых высоких сравнений. Память садиста и массового убийцы, называемого в заметке лидером нации и выдающимся политическим деятелем, прибыл «молитвенно почтить» правящий архиерей Коломыйской епархии Украинской греко-католической церкви Василий (Ивасюк). К памятнику возложили цветы, архиерей, во главе епархиального духовенства, отслужил панихиду, после чего произнес речь.

«Степан Бандера — библейский Моисей для Украины. Моисей боролся за независимость своего народа, старался вывести его из-под ига египетского рабства и неволи. Его сущность была проникнута единым желанием — видеть благо народа выше всех земных благ, выше всех земных правительств и всякой человеческой похвалы. Степан Бандера думал аналогично. Его жизнь — это самоотдача на алтарь Божий за нацию, народ и государство», — сказал Ивасюк.

Сравнивая библейскую Землю обетованную с нынешней Украиной, архиерей, поминая Бандеру, заключил:

«Он был коварно убит. Однако мы, его преемники, приносим благодарность Богу за великий дар независимости».

О других темах католической прессы читайте подробнее в обзоре: «Степан Бандера — это библейский Моисей для Украины»

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