Киев для Варшавы? Или Варшава для Киева?

Киев, , 05:13 — REGNUM Польско-украинские отношения, достигшие, казалось, низшей точки в 2017 году, рискуют значительно ухудшиться в году 2018-м. О причинах пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Политический капкан, в который села Украина со своей постмайданной идеологией бандеризации, не отпустит ее еще долго. Потому что освобождение от него значило бы освобождение от тех сил, которые устроили переворот на последнем майдане. А следование тем же курсом оставит нерешенными проблемы, связанные с евроинтеграцией. Польша по отношению к Украине может чувствовать себя достаточно вольготно — она получила уже больше миллиона работников, на образование которых не потратила ни копейки, а взамен Украина получает от Польши регулярные претензии по поводу прославления украинских нацистов.

Зачем это нужно польской правящей партии «Право и справедливость»? Именно в таком ключе она может зарабатывать баллы у собственного электората, настроенного консервативно-патриотически. Потому что заход с претензиями в сторону Германии опасен, а в сторону Киева не представляет никаких рисков. И куда в такой ситуации может податься омайданенная Украина?

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