«Нам нужна армия бойцов, а не армия тех, кто думает только о своей хате»

Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM 29 декабря весь день происходило заседание политической комиссии Брест-Литовской конференции (русская, германская и австровенгерская делегации). Центром обсуждения являлся вопрос о том, на какие области должно распространяться очищение от оккупационных войск, предусмотренное в статье 1 немецко-австрийского проекта договора, и каковы те органы, которые имеют право говорить от имени самоопределяющихся народов.

Кюльман заявляет, что российское правительство провозгласило право на самоопределение для всех народов, живущих в России:

«Мы утверждаем, что в некоторых частях занятых нами областей органы, фактически уполномоченные представлять соответствующие народы, пользуясь правом на самоопределение, высказались уже за отделение от России и уже не могут рассматриваться как часть Российского государства».

Троцкий говорит, что применение этого принципа должно иметь место по отношению к самим народам, а не к какой-либо привилегированной их части:

«Весь вопрос сводится для нас к тому, чтобы будущее самоопределение фактически стало самоопределением, не ограниченным внешними влияниями…

Мы защищаем не владения России, мы отстаиваем права отдельных народностей на свободное историческое существование. И мы никогда ни в коем случае не согласимся признать, что все те решения, которые принимаются… под контролем германских оккупационных властей, через посредство органов, созданных оккупационными властями… или произвольно признанных в качестве полномочных органов, — что эти решения являются подлинной волею этих народностей…»

В конце Троцкий снова заявляет о неприемлемости для России ст. ст. 1 и 2 немецкого проекта договора.

Опубликовано обращение Верховного главнокомандующего Крыленко о создании «революционной народной социалистической армии». В воззвании Крыленко пишет:

«Должна быть создана новая армия — вооруженного народа, такая армия, зачатками которой явилась бы красная гвардия рабочих… Доступ в такую гвардию должен быть предоставлен всем истинным поборникам свободы и революции по рекомендации полковых и ротных комиссаров… Самая крепкая революционная дисциплина должна господствовать в этих частях. Революционный суд из солдат должен спаять мощной связью всех бойцов социалистической гвардии и карать за нарушение общей дисциплины… Никаких принуждений при записи в эти полки… Те, кто не могут, кто не чувствует в себе силы идти на эту борьбу, пусть не идут. Нам нужна революционная армия бойцов, а не армия тех, кто думает только о своей хате…»

СНК издан декрет о ввозе и вывозе товаров за границу только с разрешения отдела внешней торговли Наркомата торговли и промышленности.

Совнаркомом принят декрет о прекращении платежей по купонам и дивидендам всех частных предприятий; всякие сделки с ценными бумагами воспрещаются.

На заседании ВЦИК под председательством Свердлова были заслушаны доклады Шлихтера о продовольственном положении, Полянского — об организации Госиздата и Штейнберга — по судебным делам.

ВЦИК принят декрет об организации Государственного издательства. В положении об издательстве включен пункт о том, что

«В первую очередь должно быть поставлено дешевое, народное издание русских классиков с продажей по себестоимости или по льготной цене».

В советских отрядах, находившихся под командованием Сиверса и действовавших в Донбассе, произошло предательство со стороны четырех пехотных эшелонов, прибывших из Финляндии. Вследствие сильного разложения два полка отправлены обратно в Харьков. Сиверс доносил Антонову-Овсеенко:

«Положение создается критическое, и при дальнейшем подобном поведении мы останемся у разбитого корыта. Нужно или выбирать соответствующих людей, или вводить для войск репрессии и военно-полевые суды с применением смертной казни, иначе позор будет расширяться и расти. Прошу идущие к вам в тыл эшелоны не только разоружить, но и раздевать с них сапоги, шинели и обмундирование, одевая изменников в рваный хлам и одевая красногвардейцев, которые в общем ведут себя геройски, но которые, увы, имеют ничтожную организацию для ведения полевой войны».

Среди расположенных в Воронеже казаков идет сильное разложение. 2-я Оренбургская казачья дивизия отказалась поддерживать Каледина.

На заседании продовольственного съезда в Москве выступил представитель Генерального секретариата Украины Линиченко, заявивший о готовности Украины снабдить Север хлебом, не останавливаясь даже перед применением вооруженных репрессий против украинского крестьянства.

«Но, чтобы провести эти меры, стоя на аполитической точке зрения, мы заявляем, что если будут посылаться против нас большевистские эшелоны, то мы, охраняя нашу украинскую землю, должны будем те вооруженные силы, которые мы решили разбросать по деревням, направить к охране нас, а те стальные рельсы, которые ведут на Север, вместо того, чтоб везти по ним хлеб, мы должны будем разобрать и отрезать сообщение».

Опубликовано постановление президиума Московского совета об уменьшении хлебного пайка солдатам до одного фунта.

Московский совет районных дум постановил ходатайствовать перед Советом рабочих депутатов о роспуске Алексеевской, Пресненской и Мещанской районных дум, так как они не выполняют декретов СНК и не признают Совета районных дум.

Совет рабочих депутатов Эстонии принял резолюцию о роспуске местных самоуправлений и о признании Учредительного собрания лишь в том случае, если оно признает советскую власть.

На IV делегатском собрании профсоюза текстильщиков Иваново-Вознесенского района присутствуют 123 делегата от 145 262 членов союза. По вопросу о разграничении функций между профсоюзами и фабзавкомами принято следующее решение: 1) фабзавкомы отправляют все функции профессиональной работы; 2) профессиональные союзы должны быть экономическими и политическими организациями рабочего класса в равной мере; 3) профсоюзы подчиняют свою деятельность интересам советской власти, фабзавкомы согласуют свою работу с профсоюзами; 4) фабзавкомы являются органами профсоюзов.

В Чите с 22 декабря происходил делегатский съезд учительских организаций, входящих в состав Забайкальского областного учительского союза. Оценивая резолюции, принятые этим съездом, газета «Забайкальский рабочий» пишет, что,

«несмотря на все свои недостатки и теневые стороны, забайкальское учительство все-таки идет впереди российского учительства как в смысле понимания общих политических задач, так и в ломке старого и создании нового в школьном деле».

В Новочеркасске открылся съезд неказачьего населения Донской области.

Донской совет профсоюзов принял решение об отказе от посылки представителей Дона на предстоящий в январе Всероссийский съезд профсоюзов.

Каледин от имени войскового правительства разрешил ростовскому градоначальнику формирование отрядов добровольцев.

Таганрогским комитетом РСДРП (б) объявлена мобилизация Красной гвардии.

Крестьяне поселка Глебовского (Донская область) постановили отказаться от взноса очередных выплат в Крестьянский банк за купленные у помещиков земли.