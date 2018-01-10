Атака на Хмеймим: в Сирии рано складывать оружие?

Хмеймим, Сирия, , 04:59 — REGNUM Происшествие, случившееся 31 декабря, когда была обстреляна база российских ВКС в Сирии Хмеймим, заставляет задуматься об организации системы безопасности российского контингента. О том, как это могло произойти и какие выводы необходимо сделать, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Прежде всего, оказалось упущено из виду то обстоятельство, что защищенная от крупных поражающих средств противника база стала доступна микроскопической атаке прокравшихся на близкое расстояние боевиков с минометом. Кроме того, отсутствие ангаров, способных защитить дорогостоящие самолеты от осколков мин, явилось причиной повреждения российской техники. Если учесть количество времени, прошедшее с начала операции, то отсутствие элементарной инфраструктуры, защищающей технику от подобных инцидентов или даже капризов погоды, можно считать безалаберностью.

Само по себе возведение ангаров стоит, сравнительно с боевыми вылетами, мало. Поэтому такой вариант защиты не нужно откладывать в долгий ящик. Кроме того, территория вокруг базы должна контролировать гораздо тщательнее, чем это происходит. Диверсант, подкравшийся на расстояние выстрела и не замеченный никакими средствами наблюдения, это нонсенс, который, как стоит надеяться, не будет повторен.

Читайте подробности в статье: Российская авиабаза Хмеймим: что случилось? Что делать?

Обратите также внимание на другие статьи Леонида Нерсисяна о современных вооружениях.